Madagascar: Pétanque/Mondial - Madagascar file en partie de poules

L'équipe malgache jouera la partie de poules ce jeudi. La bande à Racle a enregistré quatre victoires et a encaissé une défaite en phase de tour hier à Dijon.

La triplette malgache se qualifie en partie de poules de la 51e édition du championnat du monde de pétanque triplette. La bande à Christian Andriantseheno dit « Racle », champion du monde en 1999, en compagnie de Daniel Rian-tsoa Rakotondrainibe alias

« Zigle », Faratiana Rakotoniaina dit « Tina Kely » et Faly Donald Andrianantenaina ont engrangé quatre victoires sur les cinq tours qui se sont tenus jeudi et vendredi au Zénith à Dijon en France.

Au premier tour, la nuit du mercredi, Madagascar s'est imposé sans complexe sur un score fleuve de 13 à 1 contre l'Ukraine. En début de matinée hier, l'équipe de Racle a été en difficulté au deuxième tour et a eu du mal à écarter Tahiti sur le score de 13 à 11. Tahiti a encore mené 5 à 0 à l'entame de la partie.

Mieux classé

À sens unique, la triplette malgache a par la suite battu sans trembler la Tunisie, l'une des nations favorites du continent, par 13 à 4.

La formation de la Grande Île a ensuite encaissé son unique défaite de la phase de tour sur le score de 4 à 13 contre l'Italie, dans le top 3 européen. Et au cinquième et dernier tour hier soir, Madagascar a bouclé en beauté la deuxième journée du mondial de pétanque en s'imposant sèchement 13 à 0 contre le Liban.

La triplette malgache a été formée lors des trois premières parties par Racle, Zigle et Tina Kely. Madagascar a ainsi validé son ticket pour la partie de poules. Les vingt-quatre meilleures équipes des quarante-huit en lice à la phase de tour joueront la prochaine étape qui débutera à 8h30 locale, soit à 10h30 heure malgache, et sans interruption. Les seize équipes mieux classées disputeront les huitièmes de finale à 16h30, puis les quarts de finale à 19h. Les demi-finales sont programmées dimanche à midi et à 13h30. Et la finale aura lieu à 20h30, heure de Madagascar.

Zigle à trois pas du titre

Le champion du monde junior en tir de précision, Daniel Rakotondrainibe alias Zigle, termine en tête à l'issue du premier tour, la nuit du jeudi, du 16e sommet mondial de tir de précision. Il s'est ainsi propulsé aux quarts de finale qui se sont tenus hier dans la nuit. Il a accumulé 54 points à l'issue des cinq ateliers. Zigle a engrangé 12 points au boule seule sur quatre distances de 6m, 7m, 8m et 9m. Il a accumulé par la suite 11 points à l'atelier boule derrière but, 6 points à l'atelier entre deux boules, 10 unités en sautée et il a arraché le meilleur score de 15 au dernier atelier, le but. Il a affronté l'Argentin Guevara Nestor Omar en quarts. Le grand champion des trois dernières éditions, le Français Dylan Rocher, s'est fait éliminer dès le premier tour de tir de précision. Il n'a pu faire mieux que la 19e place. Les demi-finales sont programmées ce samedi à 22h et à 22h45. La finale est prévue à 1h du matin dimanche.Serge Rasanda