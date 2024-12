Maroc: Laâyoune, ville hôte d'un congrès arabo-africain sur le développement immobilier et l'investissement

Le Caire — La ville de Laâyoune abritera prochainement un congrès arabo-africain sur le développement immobilier et l'investissement, a annoncé l'Union arabe de la construction et du développement immobilier (CREDA Union) lors d'une conférence tenue récemment au Caire.

Le congrès de Laâyoune sera une plateforme à même de renforcer la coopération entre les pays arabes et africains en la matière, a expliqué l'Union dans un communiqué à l'issue de sa conférence, portant sur sa vision prospective et ses mesures stratégiques pour renforcer le secteur de la construction et le développement immobilier dans le monde arabe.

À cette occasion, un mémorandum d'entente a été signé entre l'Union, le Conseil National de l'Ordre des Notaires du Maroc et l'Union ouest-africaine du développement immobilier, portant sur l'organisation du congrès arabo-africain sur le développement immobilier et l'investissement dans la ville de Laâyoune.

Le congrès, qui réunira des experts, des investisseurs et des parties gouvernementales, se veut l'occasion de mettre en lumière les opportunités d'investissement immobilier dans les pays arabes et africains, notamment dans les villes du Sahara marocain.

Au menu de ce conclave de trois jours, dont la date sera fixée ultérieurement, figurent, entre autres, des débats axés sur "L'investissement dans le secteur immobilier entre le monde arabe et l'Afrique", des ateliers, ainsi que la présentation de projets immobiliers et d'investissement, la signature de mémorandums d'entente entre des investisseurs et promoteurs immobiliers, outre des visites de sites d'investissement dans les villes de Laâyoune et de Dakhla.

De même, les conférenciers ont annoncé l'ouverture d'un bureau régional de l'Union à Laâyoune, dans le cadre du renforcement de la présence de l'Union dans la région de l'Afrique du Nord et de l'Ouest, ainsi que dans le Sahara marocain, et sa contribution au soutien des projets de développement et d'investissement dans la région.

Par ailleurs, un hommage a été rendu pendant ce conclave, à plusieurs personnalités arabes, dont la ministre de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville et présidente de la Commune de Marrakech, Mme Fatima-Ezzahra El Mansouri, en reconnaissance de son rôle majeur en soutien à l'habitat et au développement, ainsi que Hicham Essabri, Président du Conseil national de l'Ordre des notaires du Maroc, pour sa contribution au renforcement du secteur du notariat et de la régulation foncière.

Ce Congrès a également connu l'annonce du lancement d'un prix arabe intitulé "Prix arabe du développement immobilier", destiné à récompenser les meilleurs exploits immobiliers de la région arabe, dans les trois catégories "construction et ingénierie", "développement et aménagement" et "Identité et innovation architecturale".

L'Union Arabe de la Construction et du Développement Immobilier représente une plateforme essentielle pour le renforcement de la coopération entre les pays arabes dans ce domaine clé, en soutenant la croissance économique et en contribuant à la réalisation du développement durable à travers l'amélioration des infrastructures et le développement de grands projets immobiliers.

Elle vise également à encourager les partenariats entre les pays membres et à fournir un environnement favorable à l'échange d'expertises et d'expériences entre les professionnels du secteur de la construction et du développement immobilier, tout en apportant des solutions innovantes aux défis communs, tels que la croissance démographique, la forte demande en logements et le besoin d'améliorer les infrastructures conformément aux normes internationales en la matière.