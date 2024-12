Maroc: Le Royaume incarne l'Alliance des civilisations et la déploie concrètement (Président de l'UEMF)

Fès — Le Maroc incarne l'Alliance des civilisations et la déploie concrètement par des actions tangibles, a affirmé, vendredi à Fès, le président de l'Université Euromed de Fès (UEMF), Mostapha Bousmina.

S'exprimant à l'ouverture des Rencontres de l'Université Euromed de Fès sur l'avenir des civilisations, en présence du Conseiller de SM le Roi, M. André Azoulay, le président de l'UEMF a souligné que "le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ne se contente pas de discourir sur l'Alliance des civilisations. Il l'incarne et la déploie concrètement par des actions tangibles".

L'exception marocaine "cultive et promeut la paix sur la scène internationale pour le bien-être de l'Homme et de l'humanité", a-t-il noté lors de ces rencontres tenues sous le thème: "Reconstruire la confiance pour un monde uni et pluriel".

Cette exception, a-t-il enchaîné, est le résultat de "notre histoire millénaire et de notre monarchie qui est le ciment de notre identité et de notre diversité culturelle et qui rassemble avec sagesse tous les Marocains autour des valeurs d'altérité et de l'acceptation de l'autre".

Et de relever que le Maroc "agit comme rempart contre toute forme d'obscurantisme, de radicalisme, de terrorisme et de séparatisme en mettant la notion de projet face aux idéologies du rejet, en valorisant la diversité face à l'adversité et en promouvant l'esprit de concorde au lieu de la discorde".

Pour le président de l'Université Euromed de Fès, "c'est dans les moments les plus difficiles comme ceux que traverse le monde aujourd'hui que la voix de la raison et du juste milieu du Royaume prend tout son sens". Le Maroc et les Marocains "sont apaisés et unis par les valeurs de vivre ensemble", a-t-il ajouté.

M. Bousmina a également mis l'accent sur l'importance de l'inauguration officielle, à l'occasion de ces rencontres, de la chaire Alliance civilisations au sein de cette université, créée en partenariat avec l'ONU.

De son côté, le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, M. Mouaad Jamai a indiqué que l'organisation de ces rencontres est une initiative qui "rappelle l'héritage éclatant" de la capitale spirituelle du Royaume, ajoutant que cette cité millénaire "incarne depuis des siècles les idéaux de pluralisme, de tolérance et de cohabitation pacifique".

Aujourd'hui, a-t-il dit, "cette tradition humaniste se perpétue grâce à l'Université Euromed", précisant que la ville de Fès, en tant que terre de dialogue et de cohabitation culturelle et spirituelle, "aspire à continuer à être un symbole de médiation et de tolérance conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI".

Il a noté que le thème de cette réunion de haut niveau "s'inscrit dans une noble ambition face à un monde marqué par des crises multidimensionnelles et des incertitudes croissantes" et "traduit le besoin urgent de rétablir la confiance en l'avenir et de restaurer les fondements d'une coopération harmonieuse entre les nations".

Le Wali s'est réjoui, par ailleurs, de l'inauguration officielle de la chaire Alliance des civilisations au sein de cette université, soulignant que cette initiative "reflète l'engagement du Maroc pour le rayonnement des valeurs d'altérité et de coexistence pacifique entre les nations".

La cérémonie d'ouverture de cet évènement a été marquée par l'inauguration de la Chaire des Civilisations en présence notamment du haut représentant des Nations unies pour l'Alliance des civilisations (UNAOC), Miguel Ángel Moratinos, la remise des prix de la Fondation Méditerranéenne ainsi qu'un concert oecuménique inspiré du patrimoine spirituel des trois religions monothéistes.

Ces rencontres, qui se poursuivent samedi et qui réunissent d'éminentes personnalités internationales, aborderont plusieurs axes portant sur la paix, la migration et la coopération internationale, la transparence, la responsabilité et la confiance, la diplomatie préventive et la coopération internationale ainsi que l'intelligence artificielle.

Selon les organisateurs, ces rencontres sont portées par la détermination de promouvoir le dialogue, en vue d'édifier des solutions communes aux problèmes mondiaux tels que les impacts de l'intelligence artificielle (IA) sur l'intégrité et l'exactitude des informations, les phénomènes climatiques extrêmes ou encore la migration forcée sous la pression de divers facteurs.