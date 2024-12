Maroc: Guercif - Conférence sur les dangers de la violence domestique et son impact sur la société

Guercif — Les dangers liés à la violence domestique et ses répercussions sur l'individu et la société ont été au centre d'une conférence, tenue jeudi à Guercif, sous le thème "Pour un environnement familial favorable à une société sans violence à l'égard des femmes".

Organisée par la délégation de l'Entraide Nationale à Guercif, en partenariat avec l'Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) et l'association Fadhaa Al Amal, dans le cadre de la 22è campagne nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles, lancée par le ministère de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille, cette rencontre a été l'occasion pour les participants de mettre en lumière le défi social majeur qu'est la violence domestique, qui affecte la vie des individus, des familles et de la société.

A cet égard, les intervenants ont attribué la hausse des cas de violence domestique, sous toutes ses formes (physique, psychologique et économique) à un ensemble de causes complexes, telles que les inégalités sociales et économiques, les influences culturelles, le manque de sensibilisation aux dangers de ce type de violence, ainsi que la faiblesse des mécanismes de signalement, notant que ce phénomène engendre des répercussions psychologiques et sociales profondes sur ses victimes, en particulier les femmes et les enfants.

Ils ont également souligné que la loi 103.12 relative à la lutte contre la violence à l'égard des femmes, constitue une avancée significative dans le traitement des violences domestiques au Maroc, en mettant fin à diverses formes de violences subies par les femmes.

Cette loi a défini les mesures à prendre pour protéger les victimes et leur apporter le soutien nécessaire, ont-ils ajouté, mettant en avant la nécessité de fournir un environnement plus favorable pour une mise en oeuvre fluide de cette législation, garantissant ainsi l'égalité entre les hommes et les femmes en matière de droits et de devoirs envers la famille, la société et l'Etat.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de l'Entraide Nationale, Rachid Hamzaoui, a relevé que la violence domestique demeure l'une des formes de violence les plus fréquentes envers les femmes dans un cadre qui devrait pourtant symboliser la sécurité pour elles, insistant sur la nécessité de repenser le rôle de la famille comme fondement de la socialisation, ainsi que dans le renforcement des valeurs d'égalité et de respect.

Le choix de cette thématique, a-t-il ajouté, découle de la nouvelle vision du ministère de tutelle, visant à consacrer un environnement social sécurisé pour les femmes et les filles, à établir une socialisation fondée sur les valeurs d'égalité et une culture de coexistence au sein de la famille marocaine, qui puisse offrir aux femmes et au filles un milieu familial garantissant leur participation effective dans la société, et préservant leur dignité et droits.

De son côté, la présidente de l'association Fadhaa Al Amal, Samia Bedraoui, a indiqué que cette conférence a permis de mettre en lumière les causes et les répercussions des violences domestiques, et d'ouvrir un débat public entre les différents acteurs de la société civile et administrations publiques, judiciaires et sécuritaires, pour oeuvrer de concours et renforcer la prise de conscience sur la gravité de ce phénomène, ainsi que pour promouvoir une culture de non-violence et d'égalité de genre dans l'espace familial et au sein de la société.