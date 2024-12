Maroc: Marrakech à l'heure du 6e Congrès National d'Hygiène et de Salubrité Publiques

Marrakech — Les travaux de la sixième édition du Congrès National d'Hygiène et de Salubrité Publiques ont débuté, vendredi à Marrakech, sous le thème "les Bureaux communaux d'Hygiène, retour d'expérience et perspective 2030".

Initié par la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) relevant du ministère de l'Intérieur, ce conclave de deux jours, qui réunit environ 300 participants, dont des médecins, vétérinaires, infirmiers et techniciens de santé des Bureaux communaux d'hygiène (BCH), a pour objectifs d'analyser les enjeux actuels, de partager les bonnes pratiques, de renforcer les capacités et d'élaborer des recommandations

Lors de la séance d'ouverture, la Gouverneure, Directrice des services publics locaux à la DGCT, Leila Hammouchi, a mis en avant le rôle central des BCH dans le système de santé publique, soulignant leur fonction essentielle en tant qu'intermédiaire entre les autorités locales et les citoyens, visant à promouvoir la sensibilisation à la santé, à prévenir les maladies et à répondre efficacement aux épidémies ainsi qu'aux défis environnementaux.

Dans ce contexte, elle a insisté sur l'importance de revisiter les rôles et les mécanismes des BCH afin de renforcer leur efficacité et leur performance, pour être en adéquation avec les transformations rapides que connaît le Royaume.

Mme Hammouchi a également mis l'accent sur l'importance du renforcement des efforts en matière de planification proactive et de gestion des risques sanitaires, à travers la consolidation des systèmes d'alerte précoce, l'élaboration de plans adaptés, le développement des infrastructures, et l'allocation des ressources humaines et financières nécessaires dans un cadre de partenariat et de coopération.

En outre, elle a appelé à mobiliser les acteurs impliqués dans la prévention et l'hygiène publique pour faire des BCH un outil clé dans la réalisation des objectifs fixés, en particulier dans le contexte des événements sportifs majeurs à venir et de l'ambition du Maroc d'atteindre les Objectifs de Développement Durable à l'horizon 2030.

De son côté, Jamal Bkhat, président de l'Association marocaine des médecins de santé publique et de préservation de l'environnement, a relevé que les crises sanitaires ont démontré l'importance de renforcer le rôle des BCH et d'améliorer leurs ressources humaines et infrastructurelles, notamment à travers la formation des médecins, la mise à niveau des équipements, la constitution d'équipes spécialisées pour la gestion des crises et la promotion de la collaboration avec les acteurs de la société civile et du secteur privé.

Ce congrès incarne la volonté d'adopter une approche globale et innovante en faveur d'une santé durable, où les BCH jouent un rôle de premier plan, a-t-il ajouté, notant que cet événement constitue aussi une plateforme pour l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, tout en renforçant la coordination entre les différents acteurs du secteur de la santé et de la sécurité publique, dans le but de relever efficacement les défis actuels.

Pour sa part, le président de l'Association marocaine des présidents des conseils communaux, Mounir Lymouri, a mis en relief l'importance de s'ouvrir à toutes les composantes de la société et des institutions pour améliorer les mécanismes de gestion locale.

Selon M. Lymouri, la santé et la sécurité publiques sont des critères essentiels pour atteindre un développement durable, notamment en renforçant le capital humain et en garantissant des conditions de vie dignes dans un environnement sain et durable.

Le directeur général de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), Abdellah Janati, a, quant à lui, réitéré l'engagement de son établissement à collaborer avec la DGCT pour renforcer le contrôle des produits alimentaires et des points de vente, en vue de relever les défis de 2030 et d'accompagner le développement global du Royaume.

Par ailleurs, d'autres intervenants ont souligné le rôle crucial des BCH dans la prévention des maladies, la gestion des crises et la promotion de la santé environnementale, comme en témoignent leurs contributions durant la pandémie de Covid-19 ou encore le séisme d'Al Haouz.

Au programme de ce congrès figurent plusieurs sessions qui abordent divers sujets tels que l'Intelligence artificielle, la digitalisation, la médecine légale, la prévention et les partenariats public-privé pour lutter contre les causes des pathologies, outre des expositions dédiées aux équipements et produits liés à l'hygiène et à la santé publique.