Maroc: La création d'une Chaire Alliance des Civilisations à l'UEMF est la concrétisation de la vision de SM le Roi (Moratinos)

Fès — La création d'une Chaire Alliance des Civilisations à l'Université Euromed de Fès (UEMF) est la concrétisation de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, telle qu'exprimée lors du 9ème Forum de l'Alliance des civilisations tenu en novembre 2022 à Fès, a affirmé, vendredi, le Haut représentant des Nations unies pour l'Alliance des civilisations (UNAOC), Miguel Ángel Moratinos.

Il s'agit d'une démarche "historique" qui intervient conformément à la vision du Souverain qui avait appelé à "des actions concrètes en faveur de la paix" lors du Forum tenu il y a deux ans dans la capitale spirituelle du Royaume, a déclaré M. Moratinos à la presse, en marge de sa participation aux "Rencontres de l'Université Euromed de Fès" sur l'avenir des civilisations, organisées sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Pour le haut responsable onusien, la création de cette Chaire à l'Université Euromed permet de doter les étudiants "des outils, des valeurs, des principes et de la connaissance pour faire un monde meilleur".

M. Moratinos s'est particulièrement félicité du choix de la ville de Fès pour abriter cette chaire, notant que des étudiants de toute la Méditerranée, de l'Afrique et d'ailleurs se rejoignent à l'université Euromed pour bâtir un avenir commun.

De son côté, le président de la Chaire Alliance des Civilisations à l'UEMF, M. Abdelhak Azzouzi a expliqué que cette chaire "a une vocation universitaire et académique, puisqu'elle vise à promouvoir la recherche, la formation et le consulting dans le domaine de l'Alliance des civilisations".

Elle propose tout au long de l'année universitaire un programme riche et diversifié d'actions scientifiques et culturelles susceptibles de former les jeunes de différents cycles et spécialités à l'appropriation des valeurs de dialogue civilisationnel et d'échange interculturel", a expliqué M. Azzouzi.

Il a fait savoir que l'équipe de la Chaire est composée d'une soixantaine de membres issus de tous les continents.

Réunissent d'éminentes personnalités internationales, ces rencontres, qui se poursuivent samedi, portent sur plusieurs axes liés à la paix, la migration et la coopération internationale, la transparence, la responsabilité et la confiance, la diplomatie préventive et la coopération internationale ainsi qu'à l'intelligence artificielle.

Selon les organisateurs, ces rencontres sont portées par la détermination de promouvoir le dialogue, en vue d'édifier des solutions communes aux problèmes mondiaux tels que les impacts de l'intelligence artificielle (IA) sur l'intégrité et l'exactitude des informations, les phénomènes climatiques extrêmes ou encore la migration forcée sous la pression de divers facteurs.