Afrique: Ligue des champions d'Afrique - Un nul décevant pour l'Espérance ST devant les angolais de Sagrada Espérança

L'Espérance sportive de Tunis a concédé le nul vierge avec la formation angolaise de Sagrada Espérança en match comptant pour la 2e journée (Groupe A) de la phase de groupe de la Ligue des champions d'Afrique de football, disputé vendredi, au stade 11 novembre de Camama, à Talatona.

Malgré ce nul décevant, le représentant tunisien est provisoirement leader du groupe avec 4 points devant Pyramids FC (2e, 3 points) et son adversaire du jour (3e, 1 points). Djoliba AC ferme la marche avec zéro point.

L'autre match du groupe, opposera dimanche au Mali, le Djoliba AC au club égyptien de Pyramids FC.

Côté match, l'Espérance sportive de Tunis a dominé les débats tout au long des 45 premières minutes, mais sa domination restait stérile.

Les coéquipiers de Houssem Teka avaient imposé un faux rythme, amorçant maintes attaques placées, mais pêchaient par un flagrant manque de lucidité dans les derniers mètres.

La vivacité et la rapidité de Ilyas Mokwana avaient offert une précieuse carte à jouer sur le flanc droit pour le technicien Roumain de l'Espérance, Laurentiu Reghecampf, mais la précipitation et le déplacement parfois hasardeux des attaquants gâchaient grossièrement les efforts du sud africains.

Côté Sagrada Espérança, on jouait surtout les contres et on défendait parfois très haut, usant fréquemment voire dans l'excès de l'engagement physique de ses joueurs, sans parvenir à construire du jeu organisé, ni inquiéter la défense sang et or.

Une seule et unique occasion angolaise à retenir, intervenue de la tête à la 44e, mais le jeune portier Amenallah Memmiche était vigilent.

Après la pause, les locaux allaient chercher plus haut la balle dans la moitié de terrain espérantiste, mais l'expérience des Jelassi, Tougai et autre Ben Hmida relançaient aisément vers l'avant. La domination du club tunisois se poursuivait mais sans la concrétisation des occasions qu'il s'était procurées: Le capitaine Ben Hmida d'un tir lointain butait sur le portier angolais à la 54e, tandis que Bouchniba voyait sa tête passer hors du cadre à la 57e.

Les minutes défilaient rapidement et Belaili et compagnie ne trouvaient nullement de solution pour débloquer le compteur.

Reghecampf attendait la 81e pour procéder aux premiers changements: Kouai Maacha et Oussama Bouguerra prenaient la place de Mokwana et Aholo dans l'espoir de donner plus de solutions en attaque.

Ces changements n'apportaient rien, malgré le coup de boost apporté par Ogbelu, entré en jeu dés la 70e à la place de Konaté et Bouguerra qui dynamisait un côté gauche resté inanimé.

L'arbitre ajoutait trois minutes d'arrêt de jeu avant de siffler la fin du match sur un score de parité 0-0.

Les résultats:

Vendredi 6 décembre:

Sagrada Espérança - Espérance ST 0-0

Dimanche 8 décembre:

Djoliba AC - Pyramids FC

Classement provisoire: Pts

1- Espérance 4 2

2- Pyramids FC 3 1

3- Sagrada Espérança 1 2

4- Djoliba AC 0 1