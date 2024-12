Tunisie: Kairouan - Inauguration de l'école de « la nouvelle chance » pour les jeunes âgés entre 18 et 30 ans

Le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle Riadh Chaouad a souligné vendredi à Kairouan que « l'école de la nouvelle chance » cible essentiellement les jeunes de la tranche d'âge entre 18 et 30 ans pour l'instauration d'un nouveau projet professionnel à travers l'accompagnement et une formation d'une durée de 6 mois.

Il a précisé dans une déclaration à la TAP, en marge de l'inauguration de l'école de la nouvelle chance en présence de l'ambassadrice de France en Tunisie Anne Gueguen, que cette école a pour objectif de renforcer les capacités des apprenants et d'assurer leur inclusion en coordination avec les structures de l'état, en particulier les établissements de l'emploi et de formation professionnelle et les banques en vue de leur faciliter l'accès aux postes d'emploi.

« Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme de coopération entre la Tunisie et la France en partenariat avec l'institut européen de coopération et de développement, avec un financement de l'agence Française pour le développement a permis la création de deux écoles de la nouvelle chance à Sousse et à Kairouan », a-t-il indiqué, relevant la possibilité d'étendre cette expérience après son évaluation. De son côté, l'ambassadrice de France en Tunisie a affirmé que ce programme cible 1000 jeunes pour une période de 4 ans et vise à mettre en place de nouveaux mécanismes d'accompagnement pour les demandeurs d'emploi.

A cette occasion, le ministre s'est rendu au centre de formation et d'insertion professionnelle de Kairouan, au centre de formation professionnelle aux métiers de l'artisanat et au centre sectoriel en énergétique pour prendre connaissance des conditions de travail dans ces centres. Il a également rencontré un nombre de représentants des sociétés communautaires à Kairouan et s'est enquis de leurs préoccupations et attentes.