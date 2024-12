Afrique: La Commission analyse les préparatifs du sommet États-Unis/Afrique

Luanda — La Commission Préparatoire du XVIIème Sommet des Affaires USA-AFRIQUE s'est réunie vendredi, à Luanda, avec le Conseil Corporatif pour l'Afrique (CCA) pour analyser l'organisation de l'événement, qui se tiendra du 23 au 27 juin de l'année prochaine, dans la capitale angolaise.

Le coordinateur de la commission, le ministre d'État chargé de la Coordination Économique, José de Lima Massano, a souligné l'importance du sommet, qui constitue une opportunité pour les nations africaines et l'Angola en particulier, de mettre en valeur leur potentiel économique et d'attirer des investissements pour leurs besoins de développement dans l' interaction avec des entités gouvernementales et commerciales des États-Unis d'Amérique.

Le ministre d'État a souligné le bon déroulement des préparatifs, rappelant que le sommet des affaires contribuera également au renforcement des relations avec les États-Unis d'Amérique.

Fondé en 1993, le Conseil Corporatif pour l'Afrique joue un rôle déterminant dans la promotion des affaires et des investissements entre les États-Unis et l'Afrique, servant d'intermédiaire pendant plus de trois décennies dans le renforcement des relations commerciales entre les nations africaines.

L'événement est reconnu comme l'une des plateformes commerciales les plus importantes qui rassemble chaque année des Chefs d'État et des ministres clés africains, de hauts responsables de l'administration américaine, des chefs de grandes agences, des PDG et des cadres supérieurs d'entreprises américaines et africaines.

Le 17ème Sommet coïncide avec des étapes importantes pour l'Angola au cours de l'année au cours de laquelle il célèbre le 50ème anniversaire de son indépendance nationale et assume la présidence de l'Union africaine (UA).

La délégation du CCA était conduite par sa directrice et présidente exécutive, Florizelle Liser, qui se trouve en Angola dans le cadre de la récente visite d'État du président Joe Biden, réalisée du 2 au 4 décembre.

Ayant comme adjoint le titulaire de l'Industrie et du Commerce, la Commission de travail est composée des ministres des Relations Extérieures, de l'Intérieur, des Finances, de la Planification, des Transports, des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale, de la Santé, de la Culture, du Tourisme, du gouverneur de la province de Luanda, du secrétaire du Président de la République chargé des Affaires Économiques et du Président du Conseil d'Administration de l'Agence des Investissements Privés et de Promotion des Exportations (AIPEX).