Afrique: Pépécy Ogouliguendé représente le Gabon à Addis Abbas pour les questions de paix et de sécurité

Les questions de paix et de sécurité sont toujours d'actualité en Afrique, comme partout ailleurs. En Ethiopie, précisément à Addis Abeba, Pépécy Ogouliguendé prend part au 5e Forum Africain sur les femmes, la paix et la sécurité. Une rencontre initiée par l'Union africaine et qui s'est tenue du 05 au 06 décembre 2024.

L'honorable députée de la transition gabonaise, Pépécy Ogouliguendé, représente son paye au 5e Forum Africain sur les femmes, la paix et la sécurité. Une rencontre initiée par l'Union africaine qui est le rendez-vous des femmes leaders et des experts internationaux. Ce rendez-vous est le lieu du donner et du recevoir. C'est un espace de dialogue politique crucial pour l'avancement de l'Agenda femmes, paix et sécurité.

Figure emblématique de la société civile gabonaise, Présidente de l'ONG Malachie, l'Honorable député de la transition Pépécy Ogouliguendé représente dignement le Gabon à ce forum. "J'ai naturellement profité de ce forum de Haut niveau pour faire de la diplomatie citoyenne. J' ai formulé le plaidoyer des Femmes pour la levée des sanctions de l'Union africaine envers le Gabon. Les Femmes font leur part" fait-elle savoir avec fierté et humilité.

Il faut souligner à toutes fins utiles que ce rendez-vous de la capitale éthiopienne se tient dans le but de réfléchir, évaluer les progrès de l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité qui découle de la mise en oeuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité (2000) sur les Femmes, la Paix et la Sécurité et Résolutions connexes. Il a été convoqué par l'Envoyée Spéciale de l'Union africaine(UA) pour les Femmes, Paix et Sécurité, Bineta Diop sous le patronage de Sahle-Work Zewde, ancienne Présidente de la République fédérale d'Éthiopie.

L'Honorable député de la transition Pépécy Ogouliguendé n'a pas manqué de lancer un message aux femmes leaders à faire preuve de solidarité pour construire ensemble un Gabon prospère, uni dans la Concorde, afin que ce pays, libéré le 30 aout 2023, connaisse véritablement son essor vers la félicité.