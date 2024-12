Cote d'Ivoire: Assurance-vie - Les avantages de la gestion des indemnités de fin de carrière par un assureur dévoilés aux entreprises

Le départ à la retraite d'un travailleur représente un enjeu financier majeur pour son entreprise. Souvent mal anticipée, cette retraite peut affecter la stabilité financière de l'entreprise. C'est pourquoi, la gestion des Indemnités de fin de carrière (Ifc) est un levier clé pour sécuriser la santé financière des entreprises.

En Côte d'Ivoire, ce défi prenant une dimension particulière dans un environnement économique en constante évolution, un assureur a organisé le forum social d'Abidjan le 3 décembre 2024, à Abidjan-Plateau.

Trois principaux objectifs étaient visés par les organisateurs. Primo, il s'agissait de clarifier les enjeux des Ifc en présentant le régime fiscal et comptable des obligations des entreprises en matière de gestion des Ifc. Deuxio, explorer les tendances et défis en identifiant ceux spécifiques à la gestion des Ifc en Côte d'Ivoire et proposer des solutions adaptées. Enfin, présenter des solutions pratiques et innovantes qui optimisent la gestion des Indemnités de fin de carrière (Ifc).

Organisé autour du thème central : "Entreprises et protection sociale : gestion des Indemnités de fin de carrière (Ifc)", le Forum social d'Abidjan a permis aux établissements financiers, banques, experts-comptables, partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux entreprises confrontées à cette problématique d'échanger sur les tenants et aboutissants de l'Ifc, afin d'en faire un levier de santé financière des entreprises.

Selon Rosine Vonan, Directrice générale adjointe (Dga) de Yako Assurance, les tendances sur le marché montrent qu'il y a deux groupes d'entreprises : celles qui adoptent une gestion passive des Ifc, c'est-à-dire qui ne font ni d'évaluation, ni de provisions, et qui évoluent donc dans l'incertitude au moment du départ à la retraite du travailleur ; et celles qui adoptent une gestion semi-active, évaluant et provisionnant les Ifc, mais ne confiant pas la gestion des indemnités collectées à une compagnie d'assurance.

La Dga a soutenu, à la décharge de ces dernières, que confier sa gestion des Ifc à une compagnie d'assurance permet pourtant de bénéficier d'exonérations fiscales.

Selon elle, une solution que propose sa maison est une assurance collective conçue pour permettre aux entreprises de constituer un fonds rémunéré. « Ce fonds garantit ainsi le paiement des Indemnités de fin de carrière sans compromettre la trésorerie de l'entreprise, tout en assurant la sécurité financière des employés à la fin de leur parcours professionnel », a-t-elle achevé son développement.

A sa suite, le président du conseil d'administration de cette maison d'assurance, Joseph Mancambou, a exhorté les entreprises à profiter des fruits du lobbying qui a conduit l'État à défiscaliser le passif social. Il a pris l'engagement de visiter toutes les entreprises pour montrer les bénéfices de l'externalisation de la gestion des Ifc.

Jean-Baptiste Kouamé, conseiller spécial, représentant le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, a souligné que l'État ivoirien a pris des mesures fiscales incitatives depuis plusieurs années pour encourager les entreprises à assurer les Ifc. Il a conseillé le transfert de la gestion des Ifc aux assurances pour une maîtrise des engagements sociaux.

« La provision des Indemnités de fin de carrière, et plus largement la maîtrise des engagements sociaux, contribue indiscutablement à sécuriser les finances de l'entreprise sur le long terme », a-t-il conclu.