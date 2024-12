Congo-Kinshasa: Des bandits attaquent un centre de santé de Songololo

Une recrudescence des incursions des bandits dans les structures médicales s'observe dans plusieurs entités du Kongo-Central. La dernière en date a eu lieu la nuit de jeudi à vendredi 6 décembre au centre de santé de référence Mawete 2 dans la zone de santé de Nsona Mpangu, territoire de Songololo.

La nuit du 05 au 06 décembre a été le tour du centre de santé Mawete 2 à être attaqué par des bandits. Plus de 300 000 francs congolais, des téléphones portables et plusieurs biens de valeur appartenant aux malades et à l'hôpital ont été emportés, affirme le responsable de cette structure sanitaire.

Le cadre de concertation de la société civile du Kongo-Central hausse le ton et appelle les autorités provinciales à tout mettre en oeuvre pour sécuriser les hôpitaux.

Jules Benga, son président, dénonce cette situation.

C'est dans l'excité de Kimpese en territoire de Songololo, que ce mouvement a commencé. Plus de sept centres médicaux ont déjà été visités, les personnels soignants et malades bastonnés, l'argent et biens de valeur emportés.