Cote d'Ivoire: Les autorités lancent l'opération «Décembre contre l'alcool au volant»

Les accidents de la route, souvent meurtriers, restent un fléau en Côte d'Ivoire. Chaque année, entre 1 000 et 1 500 personnes perdent la vie sur les routes, selon le ministère des Transports. Décembre, mois festif, est aussi une période critique marquée par une recrudescence des accidents. En cause notamment, l'alcool au volant. Pour endiguer ce fléau, les autorités ivoiriennes viennent de lancer l'opération « Décembre contre l'alcool au volant ».

Nous sommes au rond-point ADO, dans la commune de Cocody. Il est bientôt 23h. La police spéciale de la sécurité routière procède à des contrôles d'alcoolémie. Les conducteurs sont sélectionnés au hasard. Si la plupart passent le test sans encombre, ce conducteur est épinglé.

L'alcootest affiche un taux de 0,42 g/l, inférieur à la limite autorisée en Côte d'Ivoire, fixée à 0,80 g/l. Le conducteur reçoit un avertissement verbal et promet de redoubler de vigilance.

« Je disais justement à mes amis : avec les contrôles d'alcoolémie, il faut réduire la boisson. On a bu moins de bières que prévu ce soir. Heureusement, je suis en deçà du seuil, mais ça me servira de leçon. Il y a ma vie en jeu et celle des autres. Je ferai plus attention à l'avenir », assure-t-il.

Réduire les accidents de la route d'ici 2025

Depuis le début de décembre, au moins sept conducteurs ont été contrôlés avec des alcoolémies allant de 0,93 à 1,65 g/l, bien au-delà du seuil autorisé. Ces contrevenants s'exposent à des sanctions sévères : entre deux mois et un an d'emprisonnement ou une amende de 100 000 à un million de francs CFA. Mais ce n'est pas tout, « lorsqu'un usager est testé positif, il est déféré devant le parquet. Son permis est transmis à la commission de retrait de permis. Il s'ensuit un retrait de points 6 points dans le cadre de la loi sur le permis à points », prévient le commissaire Dambelé Vassiriki.

Entre les contrôles routiers, la sensibilisation et les sanctions, l'objectif est clair : inciter les conducteurs à adopter des comportements responsables. « Quand on a bu, on ne conduit pas. Quand on conduit, on ne boit pas. L'État veille et met en oeuvre des moyens pour faire baisser la courbe des accidents », affirme le commissaire divisionnaire Touré Abdoul Kader, directeur de la police spéciale de la sécurité routière.

La Côte d'Ivoire s'est fixé pour objectif de réduire de moitié les accidents de la route d'ici 2025. Parmi les mesures phares : l'instauration du permis à points, l'interdiction d'importer des véhicules de plus de cinq ans et la généralisation de la vidéo verbalisation.