Tunisie: Le cinéma tunisien primé au Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles Cinemamed 2024

TUNIS — Une nouvelle consécration pour le cinéma tunisien qui vient de remporter quatre distinctions au palmarès de la 24ème édition du Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles Cinemamed qui s'est tenue du 28 novembre au 06 décembre 2024 avec trois prix pour "Les enfants rouges" de Lotfi Achour dans la compétition officielle des longs métrages et un prix pour "Aicha" de Mehdi M. Barsaoui dans la compétition RêVolution, un regard sur demain.

Le réalisateur Lotfi Achour a remporté le Prix Spécial du Jury avec "Les enfants rouges" pour "la grande maîtrise de la réalisation et l'incroyable interprétation des jeunes acteurs, pour le point de vue porté par le regard de l'enfance sur la violence inouïe de l'histoire, pour l'engagement politique du film sur un état de notre monde, pour l'émotion puissante du début à la fin et enfin pour la justesse de l'adaptation d'un fait réel en cinéma" selon le jury de la compétition officielle. Le long métrage a aussi été couronné du Prix du Regard Citoyen.

Le Jury a décidé d'accorder également une mention à Ali Hlali pour son interprétation dans "Les Enfants rouges". Il précise avoir été "ébloui par la justesse et la puissance de sa performance. "Ce très jeune acteur rend aux victimes de la barbarie un magnifique hommage (de part) son interprétation hors norme, bouleversante et intense" ajoute le jury de la compétition officielle composé du comédien et musicien français Théo Cholbi, de l'actrice franco-libanaise Laëtitia Eïdo, de la réalisatrice belgo-turque Tülin Özmedir et de l'acteur belge Salim Talbi.

Dans la compétition RêVolution-Un regard sur demain, dédiée aux films traitant des défis auxquels les jeunesses méditerranéennes font face, le jury composé de jeunes talents du milieu du cinéma, composé de la scénariste et réalisatrice Diala Al Hindaoui, du comédien Jonas Bloquet, de l'actrice Clara-Maria Laredo et du réalisateur Achref Toumi, a attribué une mention à Fatma Sfar pour son interprétation dans "Aïcha" de Mehdi M. Barsaoui.

Dressant un portrait du bassin méditerranéen à travers la diversité de son cinéma, le festival Cinemamed a programmé pour son édition 2024 placée autour du thème «A la croisée des chemins entre exode rural et retour aux sources», la projection de plus de 70 films du bassin méditerranéen. Parmi les 19 avant-premières qui sortiront prochainement en Belgique, ont été projetés les deux longs métrages tunisiens «Aicha» de Mehdi M. Barsaoui et «Les enfants rouges» de Lotfi Achour.