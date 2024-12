Cote d'Ivoire: Éducation nationale - Mariatou Koné met en mission la société civile

L'éducation transcende tous les intérêts partisans et particuliers. C'est dans ce cadre que la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Prof. Mariatou Koné, a invité des représentants d'une trentaine d'Organisations non gouvernementales (Ong) et associations venues de diverses régions du pays à se mobiliser pour faire la promotion de l'éducation nationale.

« J'ai décidé de mettre en place une plateforme des associations et Ong pour aider le gouvernement, pour m'aider et m'accompagner dans la mission qui m'a été confiée par le Président de la République », a fait savoir Mariatou Koné.

« Pour l'école, je vous fais appel en tant que partenaire. Je viens vers vous afin que vous puissiez nous aider par rapport à l'école », a souhaité Mariatou Koné. Et d'ajouter : « C'est une plateforme qui doit être partenaire du ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation pour vulgariser les décisions prises par le gouvernement en faveur de l'école », a précisé le jeudi 5 décembre 2024, à Abidjan-Plateau, lors de la rencontre avec les Ong.

Proches des populations, la ministre a exhorté ces Ong à prolonger l'action de l'Etat dans les zones les plus reculées du territoire national.

Tout en demandant à ces organisations de la société civile de porter aussi un regard critique objectif et constructif sur les actions menées par le ministère. « J'attends que tous les dysfonctionnements constatés sur le terrain soient relayés afin de nous permettre d'apporter des réponses appropriées et de nous permettre d'anticiper », a souhaité la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation. Occasion pour la ministre de préciser que cette plateforme n'est pas un club de soutien à un parti politique ou à des personnes.

Les représentants des organisations ont exprimé leur engagement à accompagner le gouvernement dans ses efforts pour instaurer l'école de qualité.

Bi Tiémoko Martin, président-coordonnateur de l'Ong Likoleh, s'est réjoui de la mise en place de cette plateforme de la société civile. Qui pour lui est une aubaine pour les organisations d'apporter leur contribution afin d'améliorer le système éducatif.

Son organisation intervient dans la gestion de l'hygiène menstruelle de la jeune fille dans les écoles.