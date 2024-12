Cote d'Ivoire: Daloa - ONU-Femmes lance 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre

ONU-Femmes, en collaboration avec les Bureaux d'accueil genre (BAG) et avec le soutien de la coopération allemande (GIZ), a lancé jeudi 5 décembre 2024 à Daloa les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre (VBG).

Cette campagne, organisée par le BAG du 2e arrondissement de Daloa, rapporte une note d'information transmise à Fratmat.info, vise à sensibiliser les populations locales aux formes de VBG, leurs conséquences, et les recours possibles pour les victimes. Les activités, qui impliquent les leaders communautaires, chefs de quartier, jeunes et associations, encouragent la dénonciation et la prévention de ces violences.

Les organisateurs souhaitent informer sur l'existence des BAG, fournir des ressources aux victimes et dissuader le recours au règlement à l'amiable. Selon la capitaine Kpidi Hortense, coordonnatrice des unités genre de la police nationale, l'objectif est d'impliquer toute la communauté dans la lutte contre les VBG.

Les 16 jours d'activisme, une initiative mondiale lancée en 1991, mobilisent organisations et populations pour mettre fin aux violences envers les femmes et les filles. En Côte d'Ivoire, les données de 2023 montrent que 7 919 cas de VBG ont été recensés, dont près de 79 % concernent des enfants, selon le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.

Cette campagne rappelle l'urgence d'une mobilisation collective pour protéger les femmes et les filles, et promouvoir des mécanismes efficaces de prévention et de prise en charge.