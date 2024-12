Afrique: Coopération Chine-Afrique - Mabri Toikeusse salue l'excellence des relations

Une manifestation scientifique dédiée à la coopération Chine-Afrique s'est déroulée le 5 décembre 2024 à Abidjan Cocody.

Cette tribune a été l'occasion pour les participants d'échanger, faire le commerce des idées et approfondir leurs connaissances sur les multiples dimensions des relations stratégiques entre deux grandes régions du monde : l'Afrique et la Chine, une puissance mondiale en pleine expansion.

La conférence inaugurale sur le thème : « La communauté de destin : une construction chinoise pour des relations durables avec l'Afrique » a été prononcée par le ministre-conseiller à la présidence de la République, Dr Abdallah Albert Toikeusse Mabri.

Il s'est félicité de l'excellente relation entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Au cours de son exposé, Dr Albert Mabri Toikeusse a présenté les nombreuses réalisations de la Chine en Côte d'Ivoire. Il a cité, entre autres, l'autoroute de Grand-Bassam financée à hauteur de 52 milliards de F Cfa par la Chine. Les travaux du barrage de Soubré ont été réalisés par une entreprise chinoise Sinohydro ; l'extension et la modernisation du Port autonome d'Abidjan (396,965 milliards F Cfa).

Le directeur de l'Institut politique et de relations internationales (Iprici), Pr Bamba Abdoulaye, initiateur de cette tribune d'échange, a déclaré que la coopération Chine-Afrique s'est intensifiée au cours des dernières décennies, notamment en 2000 avec les sommets Chine-Afrique, couvrant des domaines aussi variés que le commerce, les infrastructures, l'éducation, la santé, l'énergie, la science et la technologie.

« Elle ne se limite pas seulement aux échanges économiques, mais s'étend également à des partenariats dans la recherche scientifique, l'innovation, la préservation de l'environnement et le développement durable », a-t-il indiqué. Soulignant que la Chine prône un modèle de coopération gagnant-gagnant, où les projets sont conçus pour être bénéfiques à long terme pour l'Afrique, tout en contribuant à un équilibre global.

Au nom de l'ambassade de Chine, l'attaché de presse, Lin Feiyu, a déclaré que les entreprises chinoises sont praticiennes de la promotion de la synergie entre l'initiative « ceinture et route » et la stratégie nationale de développement de la Côte d'Ivoire. Non sans manquer de faire savoir que le gouvernement chinois encourage les entreprises à investir et à s'installer en Côte d'Ivoire.

Il faut souligner que la Chine est le plus grand partenaire commercial bilatéral de la Côte d'Ivoire depuis six années consécutives. Il a affirmé que les relations entre la Chine et l'Afrique sont désormais rehaussées. « Les relations sino-africaines se trouvent aujourd'hui dans la meilleure période de l'histoire », a-t-il soutenu.