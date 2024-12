Cameroun: Le marketing sexuel au pays

On dit comme ça hein, mais les plus grandes spécialistes du marketing ce sont les femmes camerounaises. Et pourtant la seule marchandise qu'elles vendent, ce sont leurs fesses !

Le marketing vestimentaire

On rit comme ça hein, mais nos filles s'habillent vraiment de façon très extravagante ! Elles portent des matelots et des jupettes qui finissent dès qu'elles commencent, et elles mettent des vêtements ultra-légers que nous avons rebaptisés ici les DVD (dos et ventre dehors).

Ça c'est du marketing !

Parce que dites-vous bien que l'époque de nos grands-parents est révolue, et que désormais il faut bien savoir mettre sa « marchandise » en valeur. Et donc même quand elles s'en vont chez le cordonnier, quand elles se rendent dans une église presbytérienne ou encore au marché central (et c'est encore pire lorsque c'est pour un rendez-vous galant camerounais), c'est la nudité totale voire l'exhibitionnisme que tu veux voir ? On va donc voir les fesses, les formes charnues, les cuisses, la poitrine dénudée, les lèvres pulpeuses et que sais-je encore, bref, toute la marchandise !

Nos filles vont même jusqu'à faire soulever leur tricot sur le bas du dos, pour bien faire observer leur popotin lorsqu'elles se baladent avec un collant-cycliste ou bien une jupette bien moulante. Elles sont bien conscientes que leur légèreté vestimentaire est un atout de séduction incomparable, et donc elles activent toutes les stratégies marketing qui vont dans ce sens ; mais qui malheureusement les transforment généralement en des objets sexuels...

Le marketing de la séduction

Est-ce que tu as déjà dragué une fille camerounaise qui avait uniquement envie de venir manger ton argent ? Hein, mon ami Pierre La Paix Ndamè ? Parce que si tu croises une entrepreneuse sentimentale sur ton chemin hein, laisse-moi te prévenir que tu vas bientôt lire l'heure en espagnol et même en langue malgache...

Les femmes camerounaises sont des markétistes. Elles considèrent tous leurs dragueurs comme des prospects qualifiés, et même leur fiancé ou leur mari comme leur principal gros client. Elles ont besoin d'argent tout le temps, et pour cela il faut bien maîtriser certaines techniques du marketing relationnel : faire semblant d'être intéressée par la promesse de relation, demander de l'argent et des cadeaux à tous ses courtisans (même lorsqu'ils ne se sont pas officiellement déclarés), puis susciter de l'intérêt auprès des hommes qui sont financièrement très-très stables.

Elles savent faire. Elles s'en vont dans les grands restaurants où on rencontre ce genre de messieurs hyper fortunés, et elles y sont très gentilles et surtout très attentionnées. Les femmes camerounaises savent respecter les hommes qui leur donnent de l'argent. Elles savent « achalander » lorsqu'elles se retrouvent dans une soirée prestigieuse. Elles ont le sourire qui va avec lorsque cela concorde avec un intérêt hypothétique, et leur marketing visuel s'étend sur le vestimentaire, sur le make-up et la coiffure, sur les piercings et les tatouages, sur le regard, sur les chaînes aux pieds, sur la valorisation des formes de leurs fesses puisque d'ailleurs c'est généralement ça leur principal argument de séduction...

Le marketing digital

Moi je fais du marketing digital pour mon entreprise qui s'appelle DoualaTour. Mais, pour vous dire vrai hein, j'ai encore beaucoup-beaucoup de choses à apprendre auprès de nos panthères et de nos araignées cameruineuses...

Déjà, la communication digitale : elles savent poster des statuts qui vont les mettre en valeur, et qui vont te faire oublier qu'elles ont excessivement utilisé des filtres et des effets spéciaux. Ensuite, elles mettent leurs fesses en valeur --toujours !--. Elles te montrent clairement leurs cuisses sous le prétexte qu'elles sont en train de s'amuser ou de danser, et pourtant il s'agit bien là d'une exposition de ses articles en vitrine. Elles ont l'art de toujours apparaître dans de grands milieux, et uniquement pendant de bons moments. Le marketing digital de ces filles repose sur le principe de l'exposition intégrale de sa morphologie, en y adjoignant de la valeur ajoutée.

Elles sont parfois philosophes sur Facebook, chatoyantes sur Instagram, affriolantes sur SnapChat et un peu provocatrices sur Twitter. Mais c'est sur TikTok que leur marketing digital a explosé leurs ventes, puisque c'est là-bas qu'elles nous créent des réels littéralement très érotiques. Elles innovent avec des vidéos créatives qui sont axées sur la pornographie et le crétinisme, et c'est aussi là-bas qu'on a véritablement expérimenté la rotondité de leur tour de poitrine...

Le marketing sexuel des hommes

Il y a aussi des hommes qui font du marketing sexuel au Cameroun. Pas tous hein, et heureusement. Mais il y a des mâles ici qui draguent par interposition, et qui utilisent aussi leur corps et leurs atours physiques pour s'expérimenter au marketing de dépravation...

Par exemple au Parcours Vita où je fais mon sport, je vois des gars qui déambulent torse nu au lieu de faire du jogging comme monsieur-tout-le-monde, tout simplement pour étaler leurs gros biceps et leurs triceps qui forment des tablettes de chocolat. Il y a aussi des mecs hyper costauds qui mettent de gros écouteurs aux oreilles, très certainement pour harmoniser avec leurs gros pectoraux et leurs gros bras.

Ce n'est pas anodin. On voit même dans nos sous-quartiers, des gars qui marchent avec le pantalon baissé et les fesses dans le caleçon, et ils estimeraient que ceci serait un accoutrement manifestement « séducteur ». On voit aussi des garnements tatoués et tressés à quatre nattes, qui jouent les caïds dans les boîtes de nuit et dans les bars, et certains adoptent même les postures de gangsters qui vont avec, soi-disant pour mettre en exergue une certaine sorte de masculinisme qui s'apparente à du vampirisme.

Ils calculent les femmes qui sont véhiculées, mais ils n'ont même pas assez de courage pour aller les baratiner en direct. Alors ils se métamorphosent en coachs sportifs ou en nudistes-naturistes ; et lorsque la femme mord à l'hameçon, cela va irrémédiablement se terminer à l'horizontale dans une vieille chambrette d'auberge quelque part ici à Bonamoussadi...

Le marketing pornographique au Cameroun

Donc on sourit comme ça hein, mais les plus grandes spécialistes du marketing ce sont nos femmes camerounaises. Et pourtant la seule marchandise qu'elles possèdent, ce sont leurs fesses !

Le marketing sexuel au Cameroun ! Les vendeuses de piment se mettent en valeur sans pour autant ouvrir la bouche, et pourtant les clients affluent instantanément devant leur marchandise comme des mouches tsé-tsé.

Le marketing infantile au Cameroun ! De jeunes adolescentes postent leur postérieur sur les réseaux sociaux à longueur de journée, car elles sont persuadées que c'est cela le véritable argument de leur féminité et de même leur beauté intérieure. Le marketing pornographique au Cameroun, puisque les prostituées utilisent les groupes WhatsApp et Telegram pour pouvoir nous proposer leurs tarifs et les modalités de leurs prestations...

Et puisque nous sommes dans une société du voyeurisme, puisque nous sommes dans un environnement de la bestialité mais surtout de l'animalité caractérisée, nous nous versons sur ces sexcams et sur ces infographies d'un autre genre. Nous contactons immédiatement ces bordelles en messagerie privé, et nous nous positionnons comme des acheteurs de sexe puisque nous avons indiscutablement apprécié leur marchandise. Alors oui, les meilleures communicatrices de ce monde sont bel et bien les femmes camerounaises !