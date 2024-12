Soudan: Le gouvernement apprécie la condamnation américaine du bombardement du camp de Zamzam par FSR

Port-Soudan — Le gouvernement du Soudan apprécie la position des États-Unis d'Amérique exprimée jeudi, par le porte-parole du Département d'État américain, Matthew Miller, dans lequel il a condamné les bombardements et les attaques lancées par la milice terroriste rebelle Forces du Soutien Rapide FSR contre le camp de Zamzam pour les personnes déplacées au Nord-Darfour.

Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, Khaled Ali Al-Eaysir a déclaré : « Le gouvernement du Soudan, tout en appréciant cette position, exige que les États-Unis d'Amérique classent en même temps cette milice comme organisation terroriste, tout comme les États-Unis l'ont fait avec d'autres organisations terroristes dans divers endroits du monde où elles ont commis des crimes moins graves que les actes barbares sans précédent commis par la milice terroriste rebelle FSR contre le peuple soudanais sans défense ; des femmes et des enfants, ce qui a conduit au meurtre et au déplacement de millions de citoyens.

Le Gouvernement soudanais confirme que les forces armées soudanaises s'efforcent de protéger les civils et n'ont pas pris pour cible les camps de réfugiés et les civils tout au long de la guerre, au contraire, elles ont travaillé pour les protéger et ont fourni des martyrs et des blessés afin d'atteindre ce noble objectif.

Le porte-parole officiel du gouvernement a déclaré que les forces armées soudanaises ont tenu, tout au long de la guerre, à lancer des appels à travers divers médias appelant les citoyens à rester à l'écart des zones d'opérations militaires afin de protéger leur vie et leurs biens.

Soulignant que les forces armées soudanaises ont travaillé avec diligence et avec beaucoup de soin pour faciliter le passage des fournitures et de l'aide d'urgence et pour faciliter le travail des organisations humanitaires travaillant dans ce domaine.

En conséquence, les forces armées soudanaises opèrent conformément aux règles de protection des civils stipulées dans le Droit International Humanitaire et aux normes de protection des civils.

Le porte-parole officiel a déclaré : La confusion des concepts sur la transition politique vers un gouvernement civil nécessite de clarifier que la transition politique vers un gouvernement civil doit se faire à travers un travail électoral démocratique, afin que ce soit le peuple soudanais qui décide d'élire ceux qui le représentent, tout comme c'est le cas aux États-Unis et dans d'autres pays européens, et non selon une approche aléatoire, que certains gouvernements cherchent à établir et qui n'ont rien à voir avec la démocratie et veulent installer un petit groupe catégoriquement rejeté par tous les secteurs de la société soudanaise et cherche à le représenter et à parler en son nom sans en avoir le droit.

En conséquence, le gouvernement soudanais représente une étape fondamentale pour surmonter les complexités de la guerre et l'héritage laissé par l'expérience de ces dernières années dans laquelle certaines forces civiles ont joué un rôle négatif.

Il a souligné que le gouvernement du Soudan travaille honnêtement en établissant une solution durable qui soit acceptable pour tous les peuples selon leurs choix et fondée sur de véritables fondations démocratiques, et non en volant la grande contribution du peuple pendant la Révolution de décembre comme certains forces civiles l'ont fait et, par leurs actions imprudentes, ont conduit le pays au hasard dans ces conflits sanglants.

Le gouvernement soudanais renouvelle sa pleine coopération avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique et tous les gouvernements et organisations internationales et régionales cherchant une solution durable qui soit acceptable pour le peuple soudanais, et non conforme aux agendas internationaux que certaines parties veulent faire passer par l'intermédiaire de forums internationaux pour atteindre leurs objectifs destructeurs.

Le gouvernement soudanais appelle également l'administration américaine à mettre un terme aux interventions de certains pays voisins du Soudan et de la région et à s'abstenir de tout soutien direct à la milice terroriste rebelle FSR, qui a contribué à la mort et au déplacement de centaines de milliers de personnes des civils à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan.