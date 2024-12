Sénégal: Occupation anarchique des marchés - L'Etat favorable à une réorganisation basée sur des plans d'urbanisme de détail (Ministre)

Dakar — L'Etat est favorable à une réorganisation de l'occupation des marchés des grandes villes, sur la base de plans d'urbanisme de détail, a indiqué vendredi le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana.

"Ce que nous voulons, c'est une réorganisation. Et c'est pour ça qu'on veut aller vers des plans d'urbanisme de détail de chaque municipalité, qui prennent en compte les besoins d'espaces d'activités commerciales", a dit M. Fofana.

Il s'entretenait avec des journalistes de l'Agence de presse sénégalaise en prélude de la 7e édition de la journée nationale "Sétal sunu rééw". Cette journée se tiendra ce samedi sur toute l'étendue du territoire national sur le thème : "Ensemble pour des quartiers propres et embellis".

"Nous voulons aussi repenser la rue aujourd'hui en tenant compte de la circulation des piétons et des véhicules mais aussi voir les types de commerces à faire dans des rues d'habitation", a-t-il ajouté.

Il a affirmé que ce sont des détails techniques que son ministère est en train d'encadrer et que les municipalités doivent transposer dans leur organisation.

Balla Moussa Fofana a souligné que l'occupation anarchique est devenue un problème dans les villes sénégalaises, car étant inscrite "dans les comportements et habitudes".

"Et pour redresser tout comportement, il faut y aller avec une certaine approche. Autant, il faut définir les règles, autant il faut y aller avec la sensibilisation mais aussi avec un accompagnement", a-t-il expliqué.

"Beaucoup de nos concitoyens sont dans le secteur informel. Ils se lèvent et trouvent des revenus pour leur foyer. Donc, c'est bien de pointer du doigt ce problème, mais c'est encore mieux de comprendre les raisons véritables qui sont liées à l'activité économique", a suggéré M. Fofana.

Il a indiqué que depuis son installation, le nouveau régime prend les devants à chaque fois qu'un danger est constaté dans les marchés.

"Par contre, si nous voyons qu'il y a un processus beaucoup plus participatif que nous pouvons utiliser pour restructurer, réorganiser une rue, c'est cette option que nous prenons", a-t-il poursuivi.

Balla Moussa Fofana a annoncé par ailleurs que son département et les autres ministères concernés, ont fini de restructurer le Programme national pour le cadre de vie, l'espace vert, et les mobiliers urbains.

Il a indiqué que "ce programme national inclut une évolution du cadre législatif des opérations de désencombrement de la voie publique".

"Aujourd'hui, a-t-il fait savoir, nous sommes en train de travailler sur ce cadre juridique et nous sommes heureux qu'on ait maintenant une Assemblée nationale au beau fixe et qui nous permettra d'avoir l'organisation juridique qui permettra à nos corps d'agents du cadre de vie, de constater les encombrements et alerter le concitoyen responsable avant de prendre en définitive, les dispositions de désencombrements pour libérer nos espaces communes."

Selon lui, "l'objectif final des opérations, c'est pour le citoyen et si le citoyen se sent incompris à travers l'action du gouvernement, il va s'y opposer et ça va nous créer des tensions inutiles".