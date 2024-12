Maroc: Benguérir - Un colloque international explore les frontières entre science, philosophie et spiritualité

Benguérir (province de Rehamna) - Un aréopage de penseurs, de philosophes, de scientifiques et de chercheurs se sont donnés rendez-vous, vendredi à Benguérir (province de Rehamna), à l'occasion du 2ème colloque international "Science et quête de sens", pour explorer les frontières entre science, philosophie et spiritualité.

Initiée par le Centre Science et Quête de Sens relevant de l'Africa Business School (ABS) à l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), cette rencontre de deux jours propose un véritable dialogue entre science et spiritualité, abordant des questions profondes relatives à la nature du réel et l'esprit humain, et à la connexion entre la science et la religion.

Coordonnée par le philosophe et prospectiviste, Jean Staune, cette rencontre vise à relier les connaissances théoriques aux applications du monde réel au profit des individus et des communautés.

Intervenant lors de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, le président de l'UM6P, Hicham El Habti, a souligné que "la science et la recherche de sens ont toujours marché de pair, explorant les questions essentielles de l'existence et façonnant notre façon d'interagir avec le monde".

Cette 2ème édition se penchera sur "deux énigmes intemporelles et interconnectées à savoir la nature de la réalité et la conscience, deux sujets qui repoussent les limites de notre compréhension et révèlent des intersections fascinantes avec le leadership, les pratiques organisationnelles et les défis sociétaux", a-t-il relevé.

Dans une déclaration à la presse, Jean Staune, directeur du Centre Sciences et Quêtes de Sens à l'UM6P, a indiqué cette 2ème édition tend à "aider le public marocain à percevoir toute la beauté des révolutions scientifiques en cours et la façon dont ces révolutions scientifiques peuvent rejoindre la tradition, les grandes spiritualités de l'humanité et peuvent nous aider à donner un sens à notre vie".

Ce colloque réunit des physiciens, des lauréats du prix Nobel de physique et de grands spécialistes de la neurologie afin de débattre des grands questionnements philosophiques sur la nature de l'univers et de la conscience, et d'aborder les grandes questions métaphysiques, a-t-il ajouté.

Dans une déclaration similaire, William Phillips, lauréat du prix Nobel de physique, a expliqué que "la science et la religion sont deux forces qui influencent notre société moderne".

"Il n'y a aucun conflit fondamental entre la science et la religion, de même qu'il n'y a rien de particulièrement inhabituel pour un scientifique d'être aussi une personne de la religion", a enchaîné M. Philips, qui a animé, à cette occasion, une conférence axée sur "La physique quantique, la réalité et la religion : le point de vue d'un physicien".

De son côté, le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi, a noté que cette rencontre aborde la thématique de la connexion entre la science et la religion, qui a soulevé de grands débats durant les 18è, 19è et 20è siècles, relevant que "la science et la religion sont deux domaines qui doivent être complémentaires, et non contradictoires".

"Le 21è siècle, époque de toutes les révolutions technologiques, vient corroborer les relations fortes et complémentaires entre science et spiritualité", a-t-il dit, exprimant son souhait de voir les recommandations émanant de cette rencontre contribuer à poser de nouveaux jalons sur la voie de la conscience de l'Homme de lui-même.

Organisé sous le thème "La conscience et la nature du réel : deux énigmes du 21è siècle", ce colloque vise à offrir des perspectives inspirantes aux leaders nationaux et aux générations futures marocaines, les encourageant à innover et à adopter des pratiques plus conscientes, en harmonie avec leur dimension spirituelle.

Fort du succès de la première édition, cette rencontre continue de créer un espace unique pour explorer ces liens et leur impact plus large sur la science, la société et au-delà.