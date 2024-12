Maroc: Tétouan - Conférence sur les impacts de la COP29 et les opportunités locales de développement durable

Tétouan — L'observatoire régional de la gouvernance territoriale a organisé, vendredi à Tétouan, une conférence scientifique sous le thème de "la COP 29 : impacts globaux et opportunités locales dans le cadre du droit d'accès à l'information environnementale".

Organisée en partenariat avec l'Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) et le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cette rencontre vise à rassembler des acteurs issus des secteurs public et privé, des académiciens, des élus et des journalistes, dans le but d'analyser les conclusions du dernier sommet de la COP29, et d'évaluer leur impact sur les stratégies et projets environnementaux au Maroc.

Cette conférence, qui a réuni des experts, des professeurs universitaires, des étudiants chercheurs et des acteurs associatifs et élus, a également constitué l'occasion de débattre des opportunités offertes de coopération internationale pour relever les défis climatiques et orienter les investissements vers le développement durable.

A cet égard, les intervenants ont indiqué que 80% des politiques publiques du Royaume sont étroitement liées à l'environnement et au climat, et les territoires sont les premiers concernés par ces enjeux, notant que l'information environnementale constitue l'un des principaux indicateurs mondiaux permettant d'évaluer la réussite des politiques publiques.

Dans une déclaration à la MAP, le vice-président de l'UAE et Doyen par intérim de la Faculté des sciences à Tétouan, Jamal Eddine Benhayoun, a relevé que cet événement constitue une opportunité de mettre en valeur les politiques visionnaires adoptées par le Royaume, sous la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, en matière de gestion publique, de gouvernance climatique, environnementale et énergétique.

L'UAE s'inscrit pleinement dans cette dynamique, offrant plus de 11 formations de licence et master, relatives aux questions environnementales, climatiques, ainsi que celles liées aux énergies renouvelables et durables, a-t-il ajouté.

De son côté, le vice-président du Conseil régional, Rafik Belkorchi, a souligné que l'accès à l'information est un droit constitutionnel, et constitue le fondement sur lequel repose la démocratie participative, ajoutant qu'il est essentiel d'adopter une approche participative intégrant les acteurs de la société civile pour garantir la réussite des politiques publiques qui servent les citoyens.

Pour sa part, le président de l'Observatoire régional de gouvernance territoriale, Abdeslam Damoun, a relevé que cette rencontre a permis de partager des idées et des propositions avec les acteurs académiques et les étudiants chercheurs dans les domaines de l'environnement et du changement climatique.