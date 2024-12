Maroc: Commémoration à Casablanca du 72ème anniversaire du soulèvement de 1952

Casablanca — Le Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération a commémoré vendredi à Casablanca le 72ème anniversaire du soulèvement des Casablancais les 7 et 8 décembre 1952, provoqué par l'assassinat du leader syndicaliste tunisien, Farhat Hachad.

Intervenant lors d'un meeting organisé à la préfecture d'Arrondissements de Ain Sebaâ-Hay Mohammadi, le Haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri a salué le courage et l'élan solidaire des ouvriers qui ont manifesté en masse ce jour-là pour exprimer leur colère et leur indignation suite à l'assassinat le 5 décembre 1952 du leader syndicaliste tunisien.

"Ce jour-là, Casablanca n'a pas raté son rendez-vous avec l'histoire", a-t-il noté, avant de saluer le courage des manifestants qui ont crié leur condamnation des manoeuvres colonialistes tout en exprimant leur solidarité avec leurs frères tunisiens, au prix de leur vie et de leur sang.

Des manifestations pacifiques, certes brutalement réprimées, mais qui illustrent de manière édifiante la solidité des liens qui unissaient les peuples maghrébins dans leur lutte commune contre l'occupant, a-t-il affirmé, avant d'estimer qu'il s'agit aujourd'hui de s'inspirer des enseignements de cet événement synonyme d'unité et de solidarité et ce, pour pouvoir faire face aux défis posés dans le présent et le futur.

Et de plaider pour la préservation de cette mémoire historique collective et de s'inspirer de ses enseignements de manière à renforcer les relations et les volontés des pays du grand Maghreb, avec toujours le souci de réaliser les voeux des peuples de la région en faveur de l'unité, la solidarité et la coopération.

Ce meeting a été précédé par une cérémonie de recueillement au cimetière Chouhada à Hay Mohammadi à la mémoire des martyres de la liberté, de l'indépendance et de l'unité nationale. A cela s'ajoute l'hommage rendu à huit anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, portant ainsi à 750 les membres de la famille de la résistance célébrés à Casablanca.

La cérémonie a été aussi marquée par la distribution d'aides financières à des membres de la famille des résistants.

Cette commémoration annuelle prévoit également l'organisation partout dans le Royaume de manifestations en commémoration de cet événement maghrébin avec notamment au menu des conférences, une présentation des publications du Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération ou encore des visites guidées dans les espaces de la mémoire historique de la résistance et de la libération, au total 104 un peu partout dans le Royaume.