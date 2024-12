Sénégal: Kaolack/Campagne de commercialisation arachidière - Le DG de la SONACOS libère les chèques des deux premiers livreurs

Le Directeur général de la SONACOS, El Hadji Ndane Diagne, qui était hier, vendredi 6 décembre 2024, à l'unité industrielle de Lyndiane, pour constater de visu l'état d'avancement des opérations de collecte, 24 heures après l'ouverture de campagne, a libéré les chèques des deux premiers opérateurs ayant livré des graines. Le premier s'élève à 26.075.509 FCFA et le second 8.470.580 FCFA. Cette opération est en effet un prétexte pour attirer l'attention des producteurs et opérateurs sur la disponibilité des fonds au niveau de l'entreprise, mais surtout la rapidité dans le paiement et la décharge des camions de livraison.

Le Directeur général de la SONACOS, qui se dit satisfait du rythme de travail au niveau de Lyndiane, a aussi annoncé une éventuelle accélération des opérations dans les prochaines semaines où il attend un effectif de 100 à 200 camions/jour, pour une capacité de réception de 1200 à 1800 tonnes. Car, dans ses prévisions, l'entreprise industrielle de Lyndiane, à elle seule, vise à accueillir 120 milles tonnes d'arachide durant cette présente campagne commerciale.

Malgré quelques retards notés çà et là dans la mise en place des points de collecte au niveau de certaines parties du pays, le bilan, après 24 heures de campagne, est satisfaisant dans l'ensemble, raconte le Dg de la CONACOS, El Hadji Ndane Diagne. Avec à l'appui un rythme de réception fortement appréciable au niveau des unités de Louga, de Diourbel, de Kaolack et de Ziguinchor.

Ainsi, pour cette présente campagne de commercialisation, le budget de la SONACOS sera réparti dans deux (2) programmes spécifiques : d'abord un pour l'achat des matières premières et ensuite un autre pour la transformation. Dès lors, le Directeur général de l'entreprise lance un appel à tous les jeunes à venir travailler et aux producteurs et opérateurs d'entretenir leurs relations commerciales avec la SONACOS, en lui assurant un approvisionnement régulier jusqu'à l'atteinte de ses prévisions. La SONACOS envisage de collecter cette année 300.000 tonnes de graines.