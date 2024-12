Sénégal: Kaolack/Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles - Une caravane de sensibilisation pour mieux accompagner les victimes

Lancée dans le cadre des seize (16) jours d'activités contre les violences exercées sur les femmes et les filles, la caravane de sensibilisation de la société civile sur le regard à porter sur les victimes de violences a été bouclée, le mercredi 5 décembre, à Kaolack. Déroulée par l'Association pour la promotion de la femme sénégalaise (Aprofes), en collaboration avec l'Association/ Actions pour le développement du Sénégal (Aads) et huit (8) autres organisations du pays, cette deuxième édition de cette caravane a été organisée sous le thème : "Sensibilisation sur le regard de la société sur les victimes de violences".

Par ce canal, les femmes qui s'étaient fortement mobilisées veulent que la société apporte plus d'accompagnement et de soutien à ces personnes. Mieux développer un sentiment plus affectif à l'endroit des victimes afin de les aider à retrouver une vie normale et la santé morale dont elles jouissaient avant les moments de turbulences.

En effet, durant cette dernière année d'exercice, 250 cas de violence dont trois (3) viols, deux (2) refus de paternité et plus d'une vingtaine de dossiers en instance au Tribunal ont été répertoriés, de janvier en fin novembre 2024. Dans ce lot, figurent de nombreux autres cas de violences conjugales, selon l'Aprofes.

Un chiffre inquiétant et qui remet sur la table l'épineuse question des certificats médicaux, leur gratuité pour les plaignantes. Elles qui arrivent souvent dans les locaux de prise en charge des organisations de défense de leur droit en situation de vulnérabilité, nous apprend Ndèye Dieub Diagne, responsable du Bureau d'écoute et d'orientation des femmes victimes de violences à l'Aprofes.

La caravane qui s'est poursuivie sur certaines grandes artères de la ville de Kaolack a ainsi poussé ses organisatrices à réclamer un décret présidentiel pour la gratuité de la prise en charge holistique des femmes victimes de violences. Ces femmes, par la voix de la présidente de l'Aads, Ndèye Gnilane Faye, exigent la mise en service du Centre polyvalent de prise en charge des victimes de violences du district de Kasnack, ouvert un an auparavant par la Coopération Belge.

En plus de ces plaidoyers, elles sollicitent le renforcement de leurs organisations en ressources financières et la sensibilisation des femmes par le canal de l'État sur l'ensemble des lois portant sur les femmes, leurs droits et leurs protections.