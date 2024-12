Ile Maurice: Un outil pour surveiller sa santé

Huawei a présenté, le 4 décembre, sa Huawei Watch D2, une montre connectée intégrant un système de mesure de la pression artérielle. L'événement s'est tenu au Royal Green Wellness Resort à Ébène. Le Dr Yudish Bundhoo, médecin généraliste de Med Hub, a fait une présentation sur l'importance de la gestion proactive de l'hypertension.

La Huawei Watch D2 utilise la technologie ambulatory blood pressure monitoring (ABPM), recommandée dans les directives internationales pour la gestion de l'hypertension. Elle permet des mesures dans diverses positions : debout, assis ou allongé. La montre offre également des rappels pour effectuer des mesures régulières durant la journée et enregistre automatiquement les données pendant le sommeil, sans perturber la nuit de l'utilisateur.

Son brassard gonflable intégré garantit des mesures précises, similaires à celles obtenues avec des appareils médicaux traditionnels.

Conception et fonctionnalités

La montre est compacte et légère, avec un écran de 1,82 pouce et une interface utilisateur colorée. Disponible en noir et or, elle est équipée d'un bracelet en fluoroélastomère, doux pour la peau et résistant à la transpiration, assurant un confort adapté à un port prolongé. En plus de surveiller la pression artérielle, la montre propose d'autres outils de suivi de la santé, notamment l'analyse ECG, le suivi de la fréquence cardiaque, des niveaux de stress, de la SpO2 et de la température de la peau. Elle permet également de générer un rapport global de santé, qui englobe des données sur l'élasticité vasculaire, les arythmies et la qualité du sommeil.

Une montre pensée pour un usage quotidien

Outre ses fonctionnalités médicales, la Huawei Watch D2 prend en charge plus de 80 modes d'exercice et suit les tâches quotidiennes liées à l'alimentation, au sommeil et au poids. Elle vise à encourager des habitudes saines tout en facilitant la gestion de la santé au quotidien. Huawei a intégré dans cette montre son nouveau système TruSense, conçu pour améliorer la précision des mesures et s'adapter aux différents tons de peau, tailles de poignet et conditions environnementales.