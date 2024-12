Cameroun: Le Ngondo, fête culturelle et traditionnelle des Sawa, entre à l'Unesco

Le Ngondo, le culte des oracles de l'eau, célébré par les peuples Sawa, au Cameroun, fait son entrée au patrimoine immatériel de l'Unesco.

Fiers de cette nomination, les Sawa espèrent que cette entrée contribuera à valoriser les valeurs africaines à travers le monde.

Patrick Moudissa Bell, est un représentant de la communauté et vit dans les régions du littoral camerounais. Joint par RFI, il souligne : « Le Ngondo a régi tout ce qui est traditionnel, ici, au Cameroun, depuis des siècles. Que l'Unesco reconnaisse que le Ngondo doit entrer dans le patrimoine de l'humanité, c'est une fierté pour nous. C'est une très bonne chose et cela prouve que finalement, nos cultures africaines ont connu une reconnaissance mondiale et nous espérons qu'avec ça, cela va justement modifier la vision des autres sur l'Afrique et, surtout, faire en sorte que nos cultures soient toujours valorisées et justement promues, comme cela, aux yeux du monde. »

« Le Ngondo, c'est une fête autour de l'eau et justement, il est question de recevoir un message de ce qu'on appelle les fées de l'eau - Il y a quelqu'un qui plonge dans l'eau, par exemple, et qui revient avec un panier rempli de messages - Et ce message, ce sont les ancêtres qui les transmettent à travers cette personne-là. Dans cette fête, il y a le côté festif, il y a le côté populaire et il y a aussi le côté spirituel », ajoute Patrick Moudissa Bell.