Angola: Le pays et le Brésil signent des instruments destinés à l'agriculture

Luanda — L'Angola et le Brésil ont paraphé vendredi, à Luanda, deux instruments visant à renforcer les partenariats dans le domaine de l'Agriculture.

Il s'agit de la lettre d'intention pour la promotion du commerce et des investissements agricoles entre les ministères de l'Agriculture et des Forêts de l'Angola et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Brésil, signée par les titulaires respectifs des portefeuilles, Isaac dos Anjos et Carlos Favaro.

Le document prévoit des actions conjointes pour identifier, préparer et structurer des projets agricoles stratégiques. L'autre est un échange de notes pour mettre à jour le mémorandum de coopération entre les deux ministères, signé en août 2023, lors de la visite du président brésilien en Angola.

Cet instrument, désormais actualisé, inclut l'Institut Agronomique d'Angola et la société de recherche brésilienne « Embrapa », et a été signé par les directeurs de ces institutions, notamment João Ferreira, du côté angolais, et Silvia Fonseca, de l'autre côté.

A l'occasion, le ministre Isaac dos Anjos a souligné l'importance de ces accords, les considérant fructueux, car ils fourniront de nouveaux "acteurs" pour le marché national intéressés par le développement de l'agriculture à grande échelle dans le pays.

Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage du Brésil, Carlos Fávaro, a exprimé son intérêt pour l'augmentation du flux commercial avec l'Angola, d'une valeur actuelle d'un milliard de dollars, ainsi que pour l'intégration dans les domaines de la science, de la technologie et de la culture.

Il a affirmé qu'il y avait une baisse des relations commerciales, et qu'il y a des années, elles étaient estimées à quatre milliards d'années, ce que le gouvernement de son pays a l'intention de récupérer.

Quant aux exportations, il a considéré que la balance était favorable à l'Angola.

Il a mentionné que l'Angola exporte du pétrole au Brésil, tandis que, dans la direction opposée, son pays envoie des produits alimentaires agricoles et d'élevage, pour une valeur d'environ 300 millions de dollars, une proportion qu'il espère élever davantage.

À son tour, l'ambassadrice du Brésil en Angola, Eugênia Barthelmess, a considéré le pays comme « une porte d'entrée importante et un accès aux grands marchés de l'Afrique centrale et australe ».

Selon la diplomate, l'Angola est un marché avec un immense potentiel pour diversifier l'économie et développer sa propre agriculture.

Vendredi également, il s'est tenu le Forum des Agrobusiness Brésil-Angola, qui a réuni des entrepreneurs et des hommes d'affaires des deux pays, en présence des responsables agricoles des deux côtés.