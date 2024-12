Afrique: Produits angolais exposés au Festival International de Washington

Luanda — L'exposition d'un scénario avec du matériel numérique et des vidéos institutionnelles sur l'Angola a marqué, jeudi dernier, l'exposition angolaise au Festival International, à Washington, D.C, de la Winternational Embassy Showcase.

L'événement a eu lieu au World Trade Center dans le but de promouvoir la culture des pays ayant une représentation diplomatique à Washington, en mettant l'accent sur l'exposition d'arts visuels, d'artisanat, d'aliments et de boissons artisanaux, ainsi que sur la promotion des voyages et du tourisme.

La première secrétaire de l'ambassade d'Angola aux États-Unis d'Amérique, Priscila Lemos, était présente à l'événement qui a réuni d'autres employés de la mission diplomatique angolaise.

Le Winternational s'est tenu pour la dernière fois en décembre 2019. Lors de l'événement, une forte fréquentation a été enregistrée avec la participation de plus de 60 ambassades et six mille visiteurs.

"La Winternational Embassy Showcase est une célébration des traditions culturelles et culinaires de la communauté diplomatique de Washington.