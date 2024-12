Angola: Le Secteur de l'énergie et l'AmCham signent un mémorandum

Luanda — Le Ministère de l'Energie et de l'Eau et la Chambre Américaine de Commerce en Angola (AmCham) ont signé vendredi, à Luanda, un protocole d'accord visant à attirer des investisseurs et des sources de financement pour des projets dans le secteur dans le pays.

Se confiant à la presse, après avoir assisté à l'acte, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a déclaré que le protocole de coopération aidera l'Exécutif angolais dans les projets qu'il a développés ces derniers temps, principalement liés au transport d'énergie électrique.

Selon le dirigeant, ce document contribue à atteindre les objectifs du gouvernement visant à faire du pays une référence dans le secteur énergétique en Afrique centrale et australe.

Il a indiqué que, pour augmenter le potentiel énergétique de l'Angola vers les pays de la région sud, il est essentiel de créer des projets avancés et financés par le secteur privé.

"La Chambre recherchera également des hommes d'affaires et des intérêts privés aux États-Unis, en les amenant en Angola pour développer ces projets et d'autres qui contribuent à ce grand objectif, qui est, en substance, d'intégrer l'Angola dans les régions australe et centrale de l'Afrique, du point de vue énergétique», a-t-il souligné.

Il a rappelé que la visite de Joe Biden en Angola a ouvert les portes à de nouveaux investissements entre les deux pays.

À son tour, le président de l'AmCham, Pedro Godinho, a indiqué que la chambre restait concentrée sur la contribution à l'identification des investissements américains en Angola, la signature de ce protocole coïncidant avec la stratégie du président américain.

De l'avis du leader de la chambre, la production d'énergie propre pourrait permettre au pays de jouer le rôle de point d'ancrage énergétique.

Il a ajouté que l'Angola dispose d'un grand potentiel de production d'énergie renouvelable, à travers la production hydroélectrique, photovoltaïque et d'hydrogène vert, pour répondre aux recommandations des Nations Unies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

« Sous la direction du président João Lourenço, le rapprochement entre les deux pays est devenu évident, ce qui a donné lieu à la rencontre des hommes d'État », a-t-il conclu.