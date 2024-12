Ile Maurice: 14e mois, carburants, MIC, inondations et réformes au menu

Les projecteurs seront braqués sur la première séance parlementaire du nouveau gouvernement, ce mardi. A la tranche des questions réservées au Premier ministre, Navin Ramgoolam, l'opposition, menée par le Best Loser Adrien Duval, compte marquer cette reprise avec des questions portant sur le paiement du 14e mois, la baisse des prix des carburants et la mise sur pied d'un collège électoral pour la nomination du président de la République et du speaker de l'Assemblée nationale. Avec 38 autres questions sur des thématiques variées touchant à l'économie, aux infrastructures, aux réformes électorales et aux mesures sociales, cette séance promet d'être le point de départ de débats cruciaux.

Le député Ehsan Juman adressera une question au Premier ministre concernant la Mauritius Investment Corporation Ltd. Il voudrait avoir des détails sur les montants déboursés depuis la création de cette institution, ses bénéficiaires, les garanties fournies et les montants remboursés à ce jour.

Les députés Jacques Edouard et Jean Francisco François, de Rodrigues, comptent mettre en avant des problématiques spécifiques à l'île. Jacques Edouard compte interpeller le ministre du Commerce, Michaël Sik Yuen, sur les pénuries récentes de carburants à Rodrigues, sur les procédures d'importation et les mesures envisagées pour garantir un approvisionnement stable, en particulier en cette période festive. Jean Francisco François questionnera le Premier ministre sur la possibilité d'augmenter le nombre de députés représentant Rodrigues pour le faire passer à trois et l'introduction de la représentation proportionnelle.

Les députés Ram Etwareea, Raviraj Beechook, Roshan Jhummun, Anabelle Savabaddy, Chetan Baboolall, Ludovic Caserne et Govinden Venkatasami feront leur baptême du feu avec leurs premières questions parlementaires lors de cette séance. Chetan Baboolall, Ludovic Caserne et Ram Etwareea interpelleront le gouvernement sur des problèmes liés aux inondations et aux infrastructures dans leurs circonscriptions respectives, ainsi qu'à propos des travaux envisagés par la Land Drainage Authority. Raviraj Beechook veut en savoir plus sur le rapport portant sur l'état de l'économie et savoir si ce document sera présenté à l'Assemblée nationale.

Anabelle Savabaddy interrogera la ministre de l'Égalité des genres, Arianne Navarre-Marie, sur le soutien offert à la famille de la petite Ester Enaëlle Jolicoeur. Farhad Aumeer compte, pour sa part, demander si le rapport du comité d'enquête sur le décès des patients dialysés durant la pandémie du Covid-19 sera rendu public.

Adrien Duval interpellera aussi le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, sur la tenue des élections municipales.