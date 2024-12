Afrique: CAF C1 - Maniema Union arrache un nul face à Raja de Casablanca (1-1)

L'AS Maniema union a fait un match nul (1-1) contre Raja Athletic Club de Casablanca lors de la 2è journée des groupes de la Ligue des champions africaine 2024-2025 ce samedi 07, décembre 2024 au stade des Martyrs.

En deux matchs de groupe, Maniema union ne compte aucune victoire et aucune défaite après avoir affronté Mamelodi Sundonws (0-0) en Afrique du Sud et, le Raja de Casablanca (1-1) à Kinshasa.

Ce match nul a le goût d'une victoire après que les Unionistes ont encaissé en première mi-temps dès la 16è minute grâce à la réalisation de Youness Najari (Raja Casablanca) d'une frappe splendide.

1 but à 0 était le score à la pause en faveur des Rajaouis, mais après le retour de la pause, Joseph Bakasu prend de plus en plus de volume et fini par remettre les pendules à l'heure, égalisant à la 78è minute d'une frappe puissante.

À l'issue de cette rencontre, AS Maniema union occupe la deuxième position du groupe B avec 2 points juste derrière AS FAR qui compte 3 points en une rencontre, Mamelodi Sundonws est 3è avec 1 point en 1 match et, Raja de Casablanca est dernier avec 1 point en une rencontre. Mamelodi Sundonws et AS FAR vont s'affronter dès ce soir à 20 heures au stade M'hamed El Abdi d'El Jadida.