Lisbonne — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Azzedine El Midaoui, a tenu, vendredi soir à Lisbonne, une série de rencontres bilatérales en marge de sa participation à la 6e Conférence ministérielle du Dialogue 5+5 sur la recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur.

Ainsi, M. El Midaoui s'est entretenu avec le ministre portugais de l'Enseignement supérieur, des Sciences et de l'Innovation, Fernando Alexandre. Les discussions ont porté sur les moyens de promouvoir et d'approfondir les relations de coopération entre le Maroc et le Portugal dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ces échanges, qui se sont déroulés en présence de l'ambassadeur du Maroc au Portugal, Othmane Bahnini, ont constitué une occasion de passer en revue les aspects de la coopération bilatérale et d'examiner plusieurs questions relatives au développement de projets conjoints de recherche, à l'échange d'expertises et d'expériences en matière de recherche scientifique et d'innovation, ainsi qu'au renforcement du partenariat bilatéral dans ce domaine.

M. El Midaoui a rencontré également le ministre mauritanien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Yacoub Ould Amine. Ces entretiens ont été axés sur les perspectives de renforcement des relations de coopération fraternelle et privilégiée unissant le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie.

Lors de cette entrevue, les deux ministres ont examiné les moyens de promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines liés à l'enseignement supérieur, à la recherche scientifique et à l'innovation. Il s'agit notamment de la promotion de partenariats entre les universités et les institutions de recherche marocaines et leurs homologues mauritaniennes, en matière d'échange d'expériences et d'expertises, de la mobilité des étudiants et des enseignants, ainsi que de la codirection de thèses de doctorat.

Les deux responsables ont salué, en cette occasion, les résultats positifs de cette coopération, en particulier en matière de mobilité académique, avec des centaines d'étudiants mauritaniens poursuivant leurs études dans les établissements d'enseignement supérieur publics marocains.

Cette rencontre a également permis de mettre en lumière la dynamique que connaît le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation au Maroc, la faveur des Hautes Orientations Royales visant à positionner le Royaume comme un pôle continental dans ce domaine, et comme un modèle au niveau de l'Afrique et du Monde arabe.

M. El Midaoui s'est, en outre, entretenu avec le secrétaire parlementaire pour l'Éducation, la Jeunesse, la Recherche et l'Innovation de la République de Malte, Keith Azzopardi Tanti, sur plusieurs questions susceptibles de renforcer la coopération académique et scientifique entre le Maroc et Malte, notamment dans le domaine de l'échange d'expertises en recherche et en innovation entre les structures universitaires des deux pays.