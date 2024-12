Maroc: Béni Mellal - Mise en avant du rôle central des femmes dans la réalisation du développement durable

Béni Mellal — Les participants à un colloque régional, organisé jeudi à Béni Mellal, ont mis en avant le rôle central des femmes dans la réalisation du développement durable et inclusif et dans la lutte contre les violences basées sur le genre.

Organisé par l'association "Alliance Afous" des femmes élues de la région de Béni Mellal-Khénifra en coordination avec le Programme de développement socio-économique inclusif de la région, financé par l'USAID, ce colloque tenu sous le thème "L'autonomisation économique et politique, vers des sociétés solidaires et exemptes de violences basées sur le genre", a été l'occasion de mettre l'accent sur l'importance de l'amélioration de l'accès des femmes à la connaissance et à l'autonomisation, contribuant ainsi à transformer les initiatives et les idées en projets concrets, en plus de concevoir des méthodes innovantes en matière de l'accompagnement économique et politique des femmes.

Intervenant à cette occasion, la présidente de l'Alliance Afous des femmes élues de la région de Béni Mellal-Khénifra, Maria Boutoil, a indiqué que la création de cette association est la résultante de la première édition du programme d'appui au leadership féminin au profit des élues au niveau régional.

Elle a également souligné l'importance pour la région d'être représentée dans les projets nationaux et internationaux portant sur le renforcement du rôle des femmes élues dans la gestion de la chose publique et l'amélioration de leur sens de communication et d'interaction aux niveaux national et international.

La présidente de l'association a également appelé à davantage d'efforts de la part de tous les intervenants pour une société plus égalitaire, où les femmes jouent un rôle central dans divers domaines politiques et économiques.

De son côté, le représentant de l'USAID, Alae Serrar, a relevé que le Maroc a pris des mesures importantes dans le domaine de l'autonomisation économique et politique des femmes, au niveau des réformes constitutionnelles et juridiques, des politiques publiques et territoriales et des programmes de développement en vue d'assurer une participation effective des femmes à la prise de décision.

Et d'ajouter que l'USAID place l'autonomisation économique et politique des femmes au coeur de ses priorités, et ce en partenariat avec divers acteurs locaux en vue de renforcer l'inclusion des femmes dans le marché du travail et de lutter contre les violences basées sur le genre.

En marge de ce colloque, une convention d'entente a été signée entre l'Alliance Afous des femmes élues de la région de Béni Mellal-Khénifra et le Programme de développement socio-économique inclusif dans la région de Béni Mellal-Khénifra, visant à contribuer au développement des compétences en leadership des femmes élues à travers diverses activités de terrain.