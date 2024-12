Maroc: Le Royaume parmi les rares pays disposant de lois encadrant le système de l'éducation (SG du CSEFRS)

Fès — Le secrétaire général du Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS), Aziz Kichouh a affirmé, samedi à Fès, que le Maroc figure parmi les rares pays disposant de lois encadrant le système de l'éducation dans son ensemble.

Le Royaume, qui dispose d'une vision stratégique 2015-2030, a choisi de la transformer grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI en loi cadre embrassant l'ensemble des composantes du système de l'éducation du préscolaire à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, a souligné M. Kichouh qui donnait un cours inaugural à la Faculté des Sciences, Juridiques, Économiques et Sociales de Fès, sous le thème "le système de l'éducation et de la formation, impact du législatif sur la mise en oeuvre et l'accompagnement des nouveautés".

Depuis l'indépendance du Maroc, a-t-il soutenu, plusieurs expériences "sérieuses" ont été menées pour la réforme du système de l'éducation et de la formation de manière à répondre aux besoins et aux exigences du Royaume dans le respect de ses valeurs, ses spécificités et de son identité, et avec l'ambition de renforcer le processus de développement du pays.

Et de poursuivre que l'aspect légal et législatif "a eu un impact majeur sur la cadence de la réforme en ce sens que toute vision même si elle a été fondée sur des bases pédagogique ou éducatives, elle nécessite de mettre en place des lois requises pour la mise en oeuvre de toute les composantes de la réforme".

M. Kichouh est revenu, par ailleurs, sur les réalisations accomplies lors des vingt dernières années en matière législatif en rapport avec le système de l'éducation et de la formation.

Ce cours inaugural a été l'occasion pour les étudiants de s'enquérir du processus législatif et ses rapports avec le secteur de l'éducation et la formation. L'objectif était d'impliquer les étudiants dans une réflexion collective pour prospecter l'avenir s'agissant des interférences entre le législatif et le système de l'éducation et de la formation.

Ouvrant la rencontre, le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès, Mohammed Bouzlafa a indiqué que l'objectif de ce cours inaugural est de jeter la lumière sur le rôle de la législation dans la mise en oeuvre de la réforme du système de l'éducation et de la formation.

A travers l'expérience accumulée par M. Kichouh, a-t-il dit, les étudiants ont t l'occasion de découvrir le rôle majeur joué par le législatif dans la concrétisation des différents aspects de la réforme du système de l'éducation dans le Royaume.