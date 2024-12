Maroc: Lisbonne - Le Royaume réaffirme son engagement à contribuer au succès du plan d'action du Dialogue 5+5 sur la recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur

Lisbonne — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Azzedine El Midaoui, a réaffirmé, vendredi à Lisbonne, l'engagement ferme du Maroc à contribuer efficacement à la réussite du plan d'action du Dialogue 5+5 sur la recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur.

Intervenant lors de la 6ème Conférence ministérielle du Dialogue 5+5 sur la recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur, M. El Midaoui a souligné l'engagement de son département à contribuer pleinement à la mise en oeuvre des actions définies dans le Plan d'action 2024-2026, annexé à la déclaration conjointe adoptée vendredi en vue de renforcer le dialogue politique et la coopération dans les domaines de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur, et de promouvoir l'intégration d'une région de la Méditerranée occidentale innovante, inclusive et résiliente.

La déclaration de Lisbonne, qui a sanctionné la réunion, constitue "un jalon supplémentaire marquant l'ambition commune de renforcer la coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Elle traduit la volonté partagée de mobiliser les compétences de nos pays respectifs et d'orienter nos actions vers des objectifs partagés, en vue de faciliter la mobilité des chercheurs et des enseignants-chercheurs, promouvoir la formation à distance, encourager l'esprit entrepreneurial, renforcer les réseaux d'établissements et faciliter le transfert de technologie, tout en garantissant un accès élargi aux infrastructures scientifiques", a indiqué le ministre.

M. El Midaoui a souligné l'importance du Dialogue 5+5, qui s'affirme comme une plateforme régionale de concertation, de complémentarité et d'action solidaire, notant que ce dialogue vise à renforcer la coopération entre le Nord et le Sud, en bâtissant un partenariat solide et équilibré, et à faire de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation de véritables catalyseurs de solutions aux défis communs.

Pour insuffler un nouvel élan au partenariat entre les pays membres, le ministre a souligné la nécessité de développer une plateforme numérique destinée à mettre en valeur les nombreuses expériences réussies et à servir de point central d'information du Dialogue 5+5 sur les projets en cours et les opportunités disponibles, notant que cette plateforme favoriserait la mobilité des chercheurs et des étudiants entre les pays partenaires.

"Nous sommes tous appelés à unir nos efforts pour mobiliser les leviers de la recherche scientifique et de l'innovation au service de la préservation des écosystèmes marins, essentiels tant pour toutes nos nations que pour l'ensemble de l'humanité", a relevé M. El Midaoui.

Le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s'est lancé dans une trajectoire réformatrice et volontariste dont le cap est défini par le Nouveau Modèle de Développement, a-t-il dit, par ailleurs, notant que ce modèle fait du capital humain, de la science, de la technologie et la coopération, des leviers essentiels pour relever les défis de l'époque, notamment le changement climatique, la pollution, les maladies émergentes et les pandémies, ainsi que les enjeux liés à l'alimentation, à l'eau et à l'énergie.

Il a également évoqué l'Initiative Royale Atlantique, lancée par Sa Majesté le Roi pour faire de la façade atlantique un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique et un foyer de rayonnement continental et international.

La conférence a été sanctionnée par la "Déclaration de Lisbonne", dans laquelle les participants ont recommandé la mise en oeuvre du plan d'action annexé, élaboré par le groupe des hauts fonctionnaires lors des réunions préparatoires, en vue de renforcer la coopération entre les pays partenaires à travers le dialogue politique et la coopération, renforcer la diplomatie scientifique et promouvoir une gestion plus efficace des ressources en tant que moyen de promouvoir l'intégration et le développement régionaux.

Ils ont également souligné leur détermination commune à renforcer la coopération afin d'accroître le potentiel des jeunes et des femmes et de fournir un accès universel à la recherche, à l'innovation et à l'enseignement supérieur, qui sont essentiels au développement et à la prospérité de la région méditerranéenne.

Les participants ont appelé à renforcer le soutien au Partenariat pour la recherche et l'innovation en Méditerranée, dans le cadre des nouveaux programmes de financement de la Commission européenne (2021-2027), afin de soumettre des propositions conjointes visant à renforcer les capacités et la coopération en matière de recherche et d'innovation en Méditerranée occidentale.

Le Portugal, qui assurait la présidence tournante en partenariat avec la Mauritanie, a cédé la présidence à la Libye au cours de la conférence. La première réunion du Dialogue 5+5 s'est tenue à Rabat en 2013.