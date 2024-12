Maroc: Driouch - Ouverture du Salon régional de l'artisanat

Driouch — Le Salon régional de l'artisanat a ouvert ses portes, vendredi à Driouch, avec la participation de 150 exposants représentants plusieurs régions et provinces du Royaume, ainsi que des exposants étrangers.

Organisé à l'initiative de la Chambre de l'artisanat de la région de l'Oriental, en partenariat avec la Maison de l'Artisan, la direction régionale de l'artisanat, la province de Driouch et les Conseils provincial et communal de Driouch, ce Salon réunit quelque 80 exposants des différentes provinces de la région de l'Oriental.

Placé sous le thème « Notre artisanat, reflet de notre civilisation », le Salon vise à mettre en valeur la richesse et la diversité du patrimoine artisanal régional, à soutenir l'économie locale et à renforcer le rôle des artisans dans la préservation de l'identité culturelle marocaine.

S'étendant sur une superficie de 2.500 mètres carrés, le salon régional de l'artisanat abrite une centaine de stands exposant divers produits artisanaux, notamment des tapis traditionnels, de la poterie, des habits traditionnels et des bijoux en argent, en plus d'autres produits artisanaux qui mettent en lumière le savoir-faire des artisans et reflètent la richesse du patrimoine culturel marocain.

Dans une déclaration à la presse, le président de la Chambre de l'artisanat de la région de l'Oriental, Mohamed Kaddouri, a relevé que cet évènement vise à offrir aux artisans une plateforme pour mettre en avant leurs créations et innovations, mais également à soutenir leurs coopératives et entreprises, améliorer leurs revenus, renforcer leur présence dans les marchés, ainsi qu'à leur offrir un espace pour échanger leurs expertises et expériences.

Riche de son patrimoine artisanal et culturel profondément enraciné dans l'histoire, la province de Driouch se distingue par une grande variété de produits artisanaux d'exception reflétant l'identité culturelle de la région, a-t-il noté, mettant en avant le rôle crucial de ces initiatives dans la promotion de l'artisanat en tant que levier de développement économique et social, en valorisant un secteur créateur d'emplois et de richesse.

Et d'ajouter que ce salon constitue une opportunité idéale pour rapprocher les artisans des consommateurs, tout en mettant en lumière des produits qui incarnent l'identité et le patrimoine culturel du Maroc.

De son côté, la présidente de la coopérative "Aari Tadouft", spécialisée dans les produits en laine, en doum et halfa à Guercif, a mis en avant l'importance de ces initiatives qui permettent aux artisans de promouvoir et de commercialiser leurs produits et de soutenir leurs efforts pour leur valorisation, notant que ce Salon offre également une plateforme d'échange d'idées et d'expériences entre les différents exposants de la région et du Maroc.