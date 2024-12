Maroc: Ouezzane - Ouverture du salon régional de l'artisanat

Ouezzane — Le salon régional de l'artisanat a ouvert ses portes, vendredi à Ouezzane, sous le thème "L'artisanat, un héritage culturel et un patrimoine national".

Organisé à la place de l'Istiqlal à l'initiative de la province d'Ouezzane et de la Chambre régionale de l'artisanat de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en partenariat avec la Maison de l'artisan, le salon connaît la participation d'exposants représentant les différentes régions du Royaume.

Plusieurs métiers sont représentés dans ce salon, dont le tissage, la marqueterie et la sculpture sur bois, la tapisserie, la poterie, la pâtisserie, la décoration d'intérieur, la couture traditionnelle, et la broderie à la main, en plus des produits du terroir.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Chambre régionale de l'Artisanat, Ahmed Bekkour, a indiqué que ce salon s'inscrit dans le cadre des activités de la Chambre visant à promouvoir et commercialiser les produits de l'artisanat aux niveaux national et international.

Cette foire, qui connaît la participation de quelque 74 artisans, hommes et femmes, se veut un espace offrant aux artisans de la région du Nord, ainsi que ceux issus d'autres villes du Royaume, l'occasion de présenter leurs produits et d'échanger leur savoir-faire et leurs connaissances en la matière, a-t-il noté.

M. Bekkour a, par ailleurs, souligné que cette manifestation vise à rapprocher les métiers de l'artisanat du grand public, rappelant que la Chambre oeuvre à organiser ces salons dans les différentes villes de la région, en vue de faire adhérer le plus grand nombre d'artisans.

Cet événement, qui se poursuivra jusqu'au 16 décembre, vise à mettre en lumière la richesse et l'authenticité du patrimoine artisanal de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en particulier celui de Ouezzane.