Afrique: Coupe de la Confédération - L'USMA et le CSC en quête de confirmation

ALGER — Les deux représentants algériens en Coupe de la Confédération africaine de football, l'USM Alger et le CS Constantine, aborderont la deuxième journée de la phase de poules, prévue dimanche, avec l'intention de confirmer leur succès réalisé lors de la journée inaugurale.

Le CSC, actuel leader de la Ligue 1 Mobilis, auteur d'un succès à Tunis face au CS Sfaxien (1-0), recevra dans le groupe A la coriace formation tanzanienne de Simba SC (17h00), qui a également réussi ses débuts en battant les Angolais de Bravos do Maquis (1-0).

L'enjeu sera important pour les joueurs de l'entraîneur Kheïreddine Madoui, puisque un deuxième leur permettra de prendre les commandes, et surtout franchir un pas vers les quarts de finale.

Le CSC, dont l'effectif est au complet, sera face à un vrai test, d'autant que Simba SC reste sur une belle série de six victoires, toutes compétitions confondues. En championnat, les coéquipiers du capitaine Mohamed Hussein occupent la deuxième place au tableau avec 28 points, à deux longueurs du leader Azam FC, mais avec deux matchs en moins.

Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre malawite Godfrey Philp Nkhakananga, assisté de Souru Phatsoane (Lesotho) et Tembo Pondamali (Malawi). Le quatrième arbitre est Lebalang Martin (Lesotho).

Dans l'autre match de cette poules A, Bravos do Maquis et le CS Sfaxien, battus d'entrée, s'affronteront au stade de Lubango pour un objectif commun : gagner et se relancer dans la course à la qualification.

Les "Rouge et Noir" en conquérants à Dakar

De son côté, l'USM Alger, logée dans le groupe C, se rendra à Dakar pour affronter les Sénégalais de Jaraaf (17h00), quelques jours après sa large victoire à domicile face aux Botswanais d'Orapa United (6-0). Le tenant du trophée 2023 abordera ce rendez-vous avec détermination et une grande envie, pour confirmer son succès éclatant réalisé lors de la première journée, et préserver du coup sa position en tête du classement.

" Après avoir décroché la Coupe de la Confédération suivie par la Supercoupe d'Afrique, tout le monde nous attend désormais au tournant, l'USMA est devenue l'équipe à battre. Nous devons tout faire pour réaliser un bon résultat à Dakar et viser un deuxième trophée dans cette compétition", a indiqué le milieu de terrain usmiste Mohamed Aït El-Hadj.

Sur le plan de l'effectif, l'entraîneur tunisien de l'US MA Nabil Maâloul, bénéficiera du retour des défenseurs Dehiri et le Congolais Mondeko, ainsi que du milieu de terrain Boukhanchouche. En revanche, le latéral gauche Chetti et le milieu offensif Guenaoui, sont indisponibles. Invaincue à la maison depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, la formation de Jaraaf a chuté d'entrée à Abidjan devant les Ivoiriens de l'ASEC Mimosas (2-0), d'où l'importance pour les coéquipiers de Moctar Koita de s'imposer et relever la tête.

Deuxième au classement du championnat sénégalais (12 pts), à un point du leader US Gorée, Jaraaf a opté pour le nouveau grand stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, pour recevoir ses adversaires en phase de poules, après avoir évolué au tours préliminaires au stade de Diaraf.

Dans l'autre match de cette poules C, le représentant botswanais Orapa United, dos au mur, jouera son avenir dans cette épreuve, en recevant leco-leader ASEC Mimosas (14h00). Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale, rappelle-t-on.