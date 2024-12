Algérie: Colloque sur l'Emir Abdelkader - Rebiga met en avant la grande considération du Président de la République pour les figures emblématiques du pays

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a mis en avant, samedi à Alger, la grande considération du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour les figures emblématiques de l'Algérie, notamment l'attention particulière qu'il accorde à la mémoire de "la grande figure algérienne" l'Emir Abdelkader.

Lors de l'ouverture d'un Colloque intitulé: "A l'honneur des gloires de la Nation: les hauts faits historiques, civilisationnels et patrimoniaux de l'Emir Abdelkader", le ministre a affirmé que cette rencontre, organisée sous le haut patronage du Président de la République, "témoigne de l'intérêt que porte Monsieur le Président à la mémoire de l'Emir Abdelkader et sa grande considération pour les figures emblématiques marquantes de l'Algérie, qui ont hissé haut les valeurs de fierté et de gloire".

A cette occasion, M. Rebiga a évoqué le parcours et les hauts faits de l'Emir Abdelkader, qu'il a décrit comme "un pionnier du jihad, de la résistance et de la paix, un symbole de la civilisation humaine, mais aussi un guide spirituel du soufisme et du savoir".

Le ministre a ajouté que "le parcours exceptionnel de l'Emir Abdelkader illustre une histoire marquée par l'héroïsme, la loyauté et le dévouement à la nation et à la patrie. Sa conduite, qui rejette la soumission, glorifie la liberté et se sacrifie pour les valeurs nobles, témoigne de son esprit civilisationnel non seulement envers ses compagnons et ses coreligionnaires, mais également envers ses adversaires", qualifiant l'Emir de "grande personnalité dans le monde".

Le ministre a rappelé également "le rapatriement en Algérie, à l'époque du défunt président Houari Boumediene, des restes de l'Emir Abdelkader pour les inhumer dans son pays", appelant à protéger ses hauts faits et ceux des autres grandes figures de la nation, à sauvegarder leur mémoire et à transmettre leur message pour les générations futures.