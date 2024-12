Addis Abeba — La Journée des Nations, des Nationalités et des Peuples (NNP) a jeté les bases d'une unité renforcée et de l'enregistrement de victoires multiformes en Éthiopie, a dévoilé le président de la Chambre de la Fédération (HoF) Agegnehu Teshager.

Le président a en outre souligné la nécessité d'exercer des efforts concertés sur le consensus national pour la réalisation d'un processus efficace de construction de l'État-nation dans le pays.

S'exprimant lors d'un symposium organisé dans le cadre de la 19e édition de la Journée des Nations, des Nationalités et des Peuples dans la ville d'Arba Minch aujourd'hui, le président a rappelé qu'au cours des 18 dernières années, la Chambre de la Fédération, en collaboration avec les administrations régionales et municipales, a organisé les célébrations annuelles de la Journée NNP dans diverses régions d'Éthiopie.

La Journée est essentiellement destinée aux nations, aux nationalités et aux peuples pour promouvoir leurs valeurs, leurs normes et leurs cultures, a déclaré Agegnehu.

Selon lui, la Journée des Nations, des Nationalités et des Peuples renforce l'unité et la diversité multinationales du pays, les incitant à se mobiliser pour une paix durable et une croissance économique rapide.

Les différents événements de la Journée des Nations et des Nationalités approfondissent également la compréhension des citoyens sur les principes de l'ordre constitutionnel et du système fédéral, a révélé Agegnehu.

Le président a ajouté que parvenir à un consensus national basé sur l'unité et la diversité multinationales est une pierre angulaire des efforts de construction de l'État-nation. Il a ajouté que les nations, les nationalités et les peuples ont le devoir de défendre les victoires et les résultats de la constitution et de s'efforcer d'obtenir davantage de gains.

Le président a également exhorté tous les citoyens à préserver la paix de la nation et à participer activement aux efforts de développement du pays en vue de parvenir à la prospérité de la nation.