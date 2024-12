Afrique: Ligue des Champions - Pas de vainqueurs entre les Orlando Pirates et Al Ahly

Les Orlando Pirates et Al Ahly se sont quittés sur un score nul et vierge 0-0 lors d'un affrontement tendu du Groupe C au stade d'Orlando, samedi, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies.

Les deux équipes restent invaincues, avec quatre points chacune après deux matchs, annonçant une lutte féroce dans ce groupe au fil de la compétition. Malgré l'absence de buts, la rencontre a mis en lumière une rigueur défensive et des occasions manquées.

Al Ahly, fort d'une série de 16 matchs sans défaite à l'extérieur, a failli ouvrir le score dans les dernières minutes grâce à une frappe lointaine de Yahya Attiat Allah, qui a obligé le gardien des Pirates, Sipho Chaine, à réaliser un arrêt spectaculaire.

Les Pirates, déterminés à profiter de l'avantage de jouer à domicile, ont débuté la rencontre avec énergie, notamment grâce à la créativité et à l'activité de Monnapule Saleng, qui a posé des problèmes à la défense d'Al Ahly.

Saleng s'est approché du but à la 42e minute avec une tentative du pied gauche, mais son tir est passé juste à côté du poteau. En seconde période, Al Ahly a intensifié ses efforts offensifs, avec les entrées de Percy Tau et Hussein El Shahat qui ont dynamisé l'attaque.

El Shahat a failli marquer à la 84e minute avec une frappe enroulée dans la surface, mais Chaine a encore une fois répondu présent avec un arrêt décisif. Les Pirates ont eu une occasion en or d'arracher la victoire dans le temps additionnel, mais la tête de Thabiso Sesane, sur un centre précis de Kabelo Dlamini, est passée de peu à côté.

Ce résultat laisse les deux équipes à égalité avec quatre points, les Pirates occupant la deuxième place grâce à une meilleure différence de buts.

Al Ahly, en tête du groupe, peut aborder son prochain match avec une légère confiance supplémentaire. L'attention se tourne désormais vers l'autre rencontre du groupe C, entre le Stade d'Abidjan et le CR Belouizdad, prévue plus tard samedi.

Les deux équipes n'ont pas encore inscrit de points, et le résultat pourrait avoir un impact significatif sur la dynamique du groupe. Avec deux matchs joués et quatre à venir, le groupe C promet encore des moments palpitants alors que les Orlando Pirates et Al Ahly continuent leur quête de qualification pour la phase à élimination directe.