Guinée: Le Festival International du Djembé officiellement lancé à Conakry

Ce vendredi 06 décembre 2024, le président du Conseil National de la Transition (CNT), Docteur Dansa Kourouma a procédé au lancement officiel du Festival International du Djembé (FID-Guinée). Avec pour thème << Excellence et Innovation dans le secteur de percussion >>, la cérémonie de lancement s'est déroulée au palais du peuple de Conakry, en présence des membres du CNRD et de plusieurs invités venus de l'étranger.

Selon le ministre, le FID vise surtout à faire de la Guinée une destination culturelle.

Moussa Moïse Sylla, ministre de la culture, du tourisme et de l'artisanat est revenu sur le but de ce Festival.

<< Ce thème illustre notre engagement à promouvoir un patrimoine qui est à la fois un symbole identitaire et un outil de développement socio-économique. Le FID vise surtout à faire de la Guinée une destination culturelle et politique privée par les opérateurs et acteurs culturels internationaux. Ainsi, le ministère de la culture, du tourisme et de l'artisanat souhaite faire du FID un grand événement artistique et culturel de la République de Guinée chaque deux (2) ans avec à la clé quatre (4) composantes qui sont: le concours national de percussion, la foire artisanale et les ateliers de formation entre autres >>, à fait savoir le ministre.

Docteur Dansa Kourouma, président du conseil national de la transition a souligné que la Guinée est l'un des pionniers des rythmes, de la cadence et de la mélodie.

<< Si l'Afrique est le continent de rythme, de la cadence et de la mélodie, notre pays la Guinée est l'un des ambassadeurs pionniers. C'est une évidence pour moi que les initiateurs du présent Festival International du Djembé sont dans une logique de restauration et de redynamisation de notre culture ancestrale sous le label d'un instrument de musique qui n'est pas seulement qu'un simple instrument. Nous sommes rassurés et je vous le dis sans ambiguïté ni aucune équivalence que par l'aide de Dieu sous la vision éclairé du Président de la transition et le soutient de chacun et de tous avec une attention particulière à nos partenaires sur tous les instants qui s'assument à côté de la Guinée pendant des périodes que la culture guinéenne triomphera >>, a indiqué le président.

À préciser que selon les organisateurs, 18 pays sont invités à ce Festival dont la Chine, la France et le Maroc. Le Festival se poursuivra jusqu'au lundi 09 décembre prochain.