Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - Des échanges sur la vision stratégique de la plateforme nationale FIP

Une vingtaine d'acteurs privés et publics de la formation et de l'insertion professionnelle ont pris part, les 5 et 6 décembre à Brazzaville, à l'atelier axé sur la vision stratégique de la plateforme nationale Formation-insertion professionnelle (FIP) au Congo. Initiée par l'ONG Essor, cette rencontre vise à définir les grands axes stratégiques pour la FIP au Congo ainsi que l'élaboration d'un plan stratégique 2025-2028.

L'atelier avait également pour but de structurer le secteur de la formation insertion professionnelle, favoriser la collaboration entre les acteurs nationaux ainsi que celle d'autres pays, établir des normes communes et enfin renforcer l'insertion professionnelle des jeunes. Pendant deux jours, les participants ont, entre autres, analysé des tendances internes et externes de la FIP du point de vue de la plateforme nationale FIP au Congo ; défini la vision, la mission, les valeurs, la cible et les objectifs de ladite plateforme ; élaboré la planification stratégique 2025-2028 et validé le cadre de formalisation de la plateforme nationale FIP.

« Cet atelier vise à définir les grands axes stratégiques pour la formation et l'insertion professionnelle au Congo et permet de faire un plan stratégique pour 2025-2028. De ce plan, il s'agit de pouvoir dégager un plan de travail annuel pour 2025. Avec la création de la plateforme, nous n'avons pas encore eu l'opportunité de réfléchir sur les activités phares qui peuvent déjà contribuer de manière significative aux demandes de la FIP au niveau du Congo. », a expliqué Martine Claire Ngo Balogog, animatrice réseau régional pour la plateforme FIP.

«.., Dès 2025, il nous faudra commencer à animer des activités qui vont permettre aux acteurs de la plateforme d'entrer véritablement dans ce processus de concertation et d'action .. », a-t-elle ajouté.

Parlant de la plateforme FIP Congo, Brave Nkaaya, coordonnateur des projets FIP de l'ONG Essor a signifié qu'elle vise à accroître et renforcer les relations entre les acteurs publics et privés, celle des entreprises et des centres de formation professionnelle. « La création de cette plateforme émane d'un constat de l'ONG Essor. En effet, les acteurs de la formation et l'insertion professionnelle travaillent en rang dispersé et chacun évolue dans son coin sans jamais avoir un espace de concertation autour duquel les efforts peuvent être mutualisés. Cette plateforme vient donc favoriser un climat structuré du secteur de la formation et de l'insertion professionnelle », a-t-il précisé.

Alladoum Assidjim, référent technique international Tchad-Congo pour la FIP, a, quant à lui, rappelé que la création de la plateforme nationale FIP est une initiative qui a été lancée en 2022 par l'ONG Essor. Un groupe de travail a été mis en place afin d'échanger sur les questions et actions à entreprendre dans le cadre de la FIP au Congo. L'idée derrière cet atelier est, dit-il, d'aider ce groupe à se formaliser. « Aujourd'hui, la formalisation de cet espace qui était avant un groupe de travail est une nécessité. Il nous faut maintenant aller vers un espace formalisé avec un portail institutionnel. Cet atelier va déjà permettre de formaliser ce cadre de travail à travers une convention cadre qui va réunir l'ensemble de ces acteurs au sein dudit portail...», a-t-il indiqué.

Pour sa part, Jesse Franck Goma, secrétaire général de la Fondation Telema, estime que l'organisation de cet atelier est capitale et primordiale pour tous les acteurs de la FIP : « Dans tout combat, si vous n'avez pas une stratégie, c'est un combat perdu d'avance. Pour aller de l'avant...il est nécessaire que nous puissions nous asseoir, mettre en place ensemble une politique, une stratégie afin d'arriver à bon point sur les objectifs que nous nous sommes fixés au niveau de la plateforme ».