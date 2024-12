Congo-Brazzaville: Action humanitaire - Des kits scolaires distribués aux écoliers vivant avec handicap

L'ONG italienne Communauté promotion et développement (CPS) et le Groupement des intellectuels et ouvriers du Congo (Giohac) ont offert, récemment à Brazzaville, de kits scolaires aux élèves vivant avec handicap dans les arrondissements Makélékélé et Ouenzé afin d'améliorer leurs conditions d'apprentissage.

Ce don fait partie du projet intitulé « Une approche inclusive du handicap » et couplé à la commémoration de la Journée mondiale des droits des personnes vivant avec handicap 2024, célébrée sur le thème « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif durable ». Au total, 120 élèves handicapés ont reçu les kits scolaires au cours de cette cérémonie. Cette action humanitaire est financée par l'Union européenne (UE) à hauteur de deux cent vingt-deux millions de francs CFA.

Les délégués du Giohac et l'ONG CPS ont encouragé les élèves vivant avec handicap à parfaire leur cursus scolaire. Cette donation s'inscrit dans une démarche visant à promouvoir l'inclusion sociale et éducative des enfants en situation de handicap. En effet, l'approche inclusive est une approche qui se fonde sur la réponse aux besoins et l'adaptation aux capacités de chacun. Et cela change tout : dans la vie en groupe, dans le train par exemple, il ne s'agit pas de laisser chacun faire du bruit comme il l'entend.

L'inclusion du handicap, par conséquent, a pour but de prendre en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées pour veiller à ce qu'elles participent pleinement à l'action humanitaire. Il s'agit d'inclure les personnes handicapées dans les activités quotidiennes et les encourager à jouer des rôles similaires à ceux de leurs pairs valides.

La coordinatrice du projet "Une approche inclusive du handicap", Ermelinda Onda, a rappelé pour la circonstance l'importance de garantir à tous les enfants, sans distinction, un accès équitable à l'éducation. « Cette journée a une signification particulière, car nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. Cette occasion nous rappelle l'importance de notre engagement collectif à garantir à toutes les personnes en situation de handicap les mêmes opportunités, la même dignité et le même respect que tout autre membre de la société », a-t-elle indiqué.

Les délégués du Giohac et l'ONG CPS ont rappelé que ces kits scolaires, composés de fournitures essentielles, visent à alléger le fardeau financier des familles et à encourager la scolarisation des enfants handicapés, souvent confrontés à de multiples obstacles dans leur parcours éducatif.

La mise en oeuvre du projet « Une approche inclusive du handicap » en faveur des écoliers vivant avec handicap témoigne l'efficacité du partenariat entre une organisation locale et un collaborateur international. Actuellement, l'ONG CPS et Giohac se positionnent comme leader dans la promotion des droits des personnes handicapées au Congo, en multipliant les actions concrètes pour leur autonomisation. « L'UE entretient avec la République du Congo des relations de coopération solides et durables fondées sur des valeurs partagées, notamment la promotion du respect de la dignité humaine et de l'égalité des chances.

Ce projet, financé par l'UE à la somme de deux cent vingt-deux millions de francs CFA, est une parfaite illustration », a indiqué Anne Marchal, ambassadrice de l'UE au Congo Brazzaville, ajoutant qu'« en soutenant ce projet, l'Union européenne souhaite contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap en leur offrant les mêmes opportunités que tous les autres citoyens, l'accès à une éducation de qualité est un droit fondamental, et nous devons veiller à ce que toutes les personnes, sans exception, puissent en bénéficier ».

Pour sa part, l'animatrice du Giohac, Virginie Bouanga, a exhorté les enfants handicapés en ces termes : « Le leadership n'est pas une fatalité, notre mission est de vous soutenir et de vous éduquer. Soyez focaliser sur vos études pour réussir votre vie, car le meilleur c'est demain. Ne regardez pas votre handicap, rien ne vous est impossible car, moi qui vous parle, j'ai été comme vous il y a de cela plusieurs années, mais aujourd'hui je me retrouve en face de vous pour vous encourager et vous dire que votre volonté détermine votre devenir ».