Congo-Brazzaville: Secteur privé - La RSE, un levier important pour la réputation des entreprises

Plusieurs entreprises congolaises ont participé au forum sur la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et la durabilité au sein des entreprises et banques congolaises le 6 décembre. Cette rencontre a été une occasion pour les participants de comprendre les enjeux et l'importance des RSE dans l'amélioration des entreprises.

Le forum qui a été organisé par le cabinet Afrique RSE Congo et le label Doing good in africa (DGIA), en partenariat avec l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo ( UniCongo) et le magazine Dirigeantes, leadership au féminin, avait pour but de valoriser et promouvoir les entreprises congolaises exemplaires en matière de RSE et de durabilité ; partager les résultats du baromètre sur la durabilité des entreprises congolaises et africaines ; présenter la valeur ajoutée du Label DGIA pour les entreprises congolaises.

Dans son mot de circonstance, Michel Djombo, président d'UniCongo, a relevé l'importance pour les entreprises congolaises de s'approprier la RSE. En effet, la RSE est plus que jamais au coeur des préoccupations des entreprises modernes. Dans un monde en pleine mutation, marqué par des défis économiques, sociaux et environnementaux de plus en plus complexes, il est impératif que les entreprises congolaises assument pleinement leur rôle d'acteurs responsables. « La RSE n'est pas qu'une obligation morale; elle est aussi un levier puissant pour renforcer la compétitivité, améliorer la réputation des entreprises et bâtir des sociétés plus justes et plus durables », a-t- il indiqué.

Au cours de cette rencontre, il s'est agi entre autres de sensibiliser les parties prenantes de l'écosystème congolais à l'importance de la RSE et de la durabilité des entreprises; à la mise en place d' une plateforme de réflexion et d'action sur la RSE et la durabilité ; à promouvoir les entreprises congolaises qui contribuent à l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) ainsi qu'à analyser les politiques, rapports et pratiques de RSE, de gouvernance et de féminisation des postes de décision des entreprises congolaises.

Cette journée a été d'une grande importance pour les participants autour d'une panoplie de temps d'échanges, de partage d'expériences, de questions-réponses, de recommandations mais aussi de découvertes, notamment à travers un exposé présentant les résultats du baromètre sur la durabilité des entreprises congolaises et africaines. « Le travail que nous avons fait aujourd'hui c'est de présenter ce baromètre qui montre les tendances de la RSE au Congo. Nous avons pu constater qu'il y a des entreprises qui se démarquent, mais également une demande de la part de celles qui sont peu formées sur la question de la durabilité de la RSE. Il va donc falloir les former et les sensibiliser. C'est un appel que nous lançons au gouvernement, aux entreprises ainsi qu'aux acteurs de la société civile », a précisé Bel Lauretta Tene, associée et directrice générale d'Afrique RSE Congo.

Pour lier l'utile à l'agréable, des panélistes se sont également exprimés sur différents thèmes, à savoir les entreprises congolaises face aux exigences nationales et internationales de RSE et de durabilité : Risques, opportunités et bonnes pratiques et les enjeux RSE, ESG et de durabilité pour les banques congolaises et bonnes pratiques. Le but étant de montrer l'intérêt, les opportunités et défis pour ces entreprises à s'engager dans la mise en place d'une activité socialement et environnementalement responsable, interpeller d'autres entreprises à comprendre ses enjeux et les engager.

Adhérer au Label DGIA

Michel Djombo a indiqué que ce label que propose d'introduire Africain RSE au Congo avec l'appui du patronat a déjà été adopté dans plusieurs pays du continent et incarne une vision ambitieuse et pragmatique, celle de promouvoir des pratiques responsables et adaptées aux réalités africaines. « En tant que patronat congolais, nous sommes convaincus que ce label peut devenir un véritable standard pour valoriser les entreprises qui s'engagent activement dans la RSE. Il est essentiel que les entreprises qui respectent leurs parties prenantes, qui innovent pour réduire leur empreinte écologique et qui investissent dans les communautés soient reconnues non seulement pour leur impact positif, mais aussi pour leur exemplarité », a-t- il lancé.

Saisissant l'occasion, le président d'UniCongo a fait savoir que, cette année, une nouvelle loi sur l'environnement a été adoptée, marquant une étape majeure dans la régulation des activités économiques au Congo. Elle sera suivie par des décrets d'application qui imposeront des exigences strictes aux entreprises. Pour lui, il est donc judicieux que les entreprises congolaises anticipent ces évolutions réglementaires en adoptant la RSE de manière proactive. Au terme de ce forum, plusieurs entreprises, notamment la Mucodec, la Banque postale, le PAM, TotalÉnergies ont reçu des prix pour leur bonne exemplarité en matière de RSE et de Durabilité.