Algérie: Ouverture à Alger des travaux du Colloque international sur l'Emir Abdelkader

ALGER — Les travaux du Colloque international sur l'Emir Abdelkader ont débuté, samedi à Alger, sous le thème "A l'honneur des gloires de la Nation: les hauts faits historiques, civilisationnels et patrimoniaux de l'Emir Abdelkader", sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'initiative du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

La cérémonie d'ouverture a vu la présence du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, du conseiller du président de la République chargé des Affaires en lien avec la défense et la sécurité, Boumediene Benattou, ainsi que du conseiller du président de la République chargé des affaires religieuses, des zaouïas et des écoles coraniques, Mohamed Hassouni, en sus des représentants de différentes institutions nationales et du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Organisé en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, ce Colloque de deux jours se tient au Cercle national de l'Armée à Beni Messous (Alger) et rassemble des personnalités politiques, historiques, culturelles et académiques venues de divers pays, dont le maire de la ville ElKader (Etats-Unis), Josh Pope, la cofondatrice du projet éducatif "Emir Abdelkader", Kathy Garms, et le président actuel de la Fondation internationale de "l'Emir Abdelkader" à Damas (Syrie), Mohamed Cherif Al-Souaf.

Ce rendez-vous, organisé dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération et de la commémoration du 192e anniversaire de la Moubaya'a (Allégeance) à l'Emir Abdelkader, met en lumière les dimensions civilisationnelles et patrimoniales de cette figure emblématique, et vise à souligner son génie dans la résistance à l'occupation ainsi que les valeurs humanistes et les dimensions spirituelles de cette personnalité qui continue de captiver l'intérêt des chercheurs, historiens et acteurs du domaine culturel et politique au niveau national et à l'étranger.