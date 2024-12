Algérie: Le développement du sport scolaire et universitaire 'une priorité pour les pouvoirs publics'

ALGER — Le développement de la pratique sportive dans les milieux scolaire et universitaire, constitue "une priorité pour les plus hautes autorités du pays", ont indiqué samedi à Alger, des participants au Colloque international sur le sport scolaire et universitaire.

Ce Colloque international intitulé : "le sport scolaire et universitaire, valeurs olympiques et développement durable", a été marqué par la participation du ministre des Sports, Walid Sadi, du président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hamad, de représentants du ministère de l'Education nationale, ainsi que des présidents des fédérations sportives nationales.

Pour le président du COA, " les nouveaux textes réglementaires accorderont une place particulière au développement du sport scolaire et universitaire ainsi qu'au sport dans le milieu de la formation et de l'enseignement professionnel, dans la politique nationale du sport et dans le cadre d'un système de compétition propre qui répond aux valeurs olympiques".

"Les nouveaux textes de loi prévoient des mesures d'incitation pour le sport scolaire, notamment en autorisant les opérations de financement du sport scolaire et universitaire par l'Etat, les collectivités locales, les entreprises ainsi que les organismes publics et privés" a- t-il précisé, soulignant que" ce Colloque international aboutira à des recommandations qui seront proposées aux ministères des Sports, de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique".

Il a également incité les directeurs des institutions universitaires du pays à créer des clubs sportifs pour le développement et la promotion du sport universitaire en mettant l'accent sur la formation de base.

Membre du Comité ministériel chargé du développement et de la promotion du sport universitaire, M. Yousfi a estimé que "le sport universitaire est sur la bonne voie et que cette rencontre est une opportunité pour promouvoir le sport universitaire, et faire bénéficier les étudiants pour qui nous oeuvrons pour avoir toutes les conditions favorables à la pratique du sport à l'intérieur et à l'extérieur des résidences universitaires et attirer d'autres associations sportives universitaires".

Plusieurs thématiques ayant trait au sport scolaire et universitaire ont été présentées par des experts et chercheurs algériens et étrangers dont "Sport et intégrité", "philosophie du sport et Paralympisme", "le Sport scolaire en Algérie, histoire et expériences" et "Sport universitaire algérien, défis et perspectives".