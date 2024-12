Tunisie: Ligue 2/8e journéee - Le CS Korba à l'épreuve de l'ASOE

Mégrine, Jendouba, Mahdia, AS Marsa, Kalâa et Hammam-Sousse à l'affût dans le groupe A. Duel à distance entre l'ASK et la JSK dans le groupe B.

On accélère la cadence en Ligue 2 avec une ronde en deux temps qui débutera cet après-midi et qui s'achèvera demain. Aujourd'hui, place aux matchs de la poule A avec des duels qui devraient nous valoir de chaudes empoignades. Ainsi, un périlleux déplacement attend le CS Korba à Oued Ellil où l'ASOE fera tout pour freiner les ardeurs du leader.

En clair, l'ASOE doit gagner pour ne plus flirter avec la zone rouge, alors que les Capbonais entendent garder à bonne distance leurs poursuivants immédiats, à savoir Mégrine, Jendouba, Mahdia, AS Marsa, Kalâa et Hammam-Sousse, soit un peloton formé de six équipes qui feront tout pour fondre sur le leader présent. Passons en l'état aux deux dauphins, Mégrine Sport et Jendouba Sport, deux formations qui comptent trois unités de retard sur Korba.

A la réception de l'ES Radès, lanterne rouge, Mégrine devrait passer. Dans le même temps, Jendouba a de quoi craindre les Fatimides de Mahdia qui évolueront dans leur fief et qui comptent sur ce match pour doubler leur adversaire du jour au classement et peut-être même talonner davantage le leader. Au pied du podium à présent, l'AS Marsa ira défier l'AS Ariana, un onze inconstant, certes, mais capable de se sublimer au contact des meneurs du groupe.

Match forcément difficile pour les banlieusards du nord alors que les pensionnaires de la ville Rose doivent à leur tour gagner pour ne plus s'exposer à un quintette de clubs qui les suivent dans le rétroviseur. Au Sahel aussi, Kalâa Sport, située sur la même ligne que l'ASM et l'ESHS, compte sur la venue du Sporting Moknine pour engranger et donc monter davantage en gamme.

CSMsaken-ESHS : chaud sera le derby

Idem pour l'Espoir d'Hammam-Sousse qui croisera le CS Msaken dans un derby qui s'annonce haletant. Enfin, le SAMB reçoit un CSHL qui accuse jusque-là un retard à l'allumage. Une seule rencontre comptant pour le groupe B est au menu de cet après-midi. Elle aura pour théâtre le stade de Sakiet Eddaier où le Progrés Sportif local croisera Rogba Tataouine. Et si le PSSE a de la marge et peut voir venir, Rogba doit absolument récolter ne serait-ce qu'un point pour ne pas s'enliser. Demain, six matchs du groupe B sont épinglés au programme.

Premier de cordée avec une unité d'avance sur la JSK, l'ASK offrira l'hospitalité aux insulaires de Jerba Midoun. Avant-dernière, l'ES Jerba aura fort à faire à Kasserine face à un adversaire qui compte sur cette occasion pour creuser l'écart avec la JS Kairouanaise, dauphin du groupe. Les Aghlabides, parlons-en. A l'épreuve de Bouhajla, la JSK doit s'imposer pour maintenir la pression sur l'ASK et peut-être la supplanter en tête de poule. Toujours volet podium, surprenant 3e au classement, l'OCK recevra le Sfax RS et tentera de revenir sur la JSK, si, bien entendu, Kerkennah bénéficie d'un destin favorable.

Au pied du podium, l'on retrouve Jelma, l'OSB et Agareb.

Ainsi, l'AS Agareb reçoit Redaief, un onze irrégulier, mais coriace par moments. A Sidi Bouzid maintenant, le duel entre l'OSB et Jelma s'annonce disputé, sachant que les deux équipes, classées 4e, tenteront de faire coup double, soit s'imposer pour écarter provisoirement un concurrent pour les places d'honneur et rester dans le sillage des trois meneurs. Enfin, ce qui devait s'apparenter au grand format de la saison entre la Stayda et le Croissant Chebbien ne vaudrait que par le statut de ces deux ex-pensionnaires de la Ligue 1. Le CS Chebba est bon dernier, mais n'a pas encore dit son dernier mot, alors que le SG n'arrive même pas encore à atteindre le ventre mou du classement. Serait-ce le match du décollage pour les uns comme pour les autres ? Attendons voir.

Le programme

Aujourd'hui

Groupe A

14h00 : AS Ariana-AS Marsa. Arbitre : Achraf Harakati

14h00 : Mégrine Sport-ES Radès. Arbitre: Dorsaf Guenouati

14h00 : AS Oued Ellil-CS Korba. Arbitre : Amine Fgaier

14h00 SA Menzel Bourguiba-CS Hammam-Lif. Arbitre : Montassar Belarbi

14h00 : CS Msaken-ES Hammam Sousse. Arbitre : Houssem Boulaares

14h00 : Kalâa Sport-SC Moknine. Arbitre: Ahmed Dhaouadi

14h00 : EM Mahdia-Jendouba Sport. Arbitre : Walid Mansri

Groupe B

14h00 : PS Sakiet Eddaier-ES Rogba Tataouine. Arbitre: Raed Jouirou

Demain

Groupe B

14h00 : JS Kairouanaise-BS Bouhajla. Arbitre : Khaled Gouider

14h00 : OC Kerkennah -Sfax Railways Sports Arbitre : Mahmoud Ksiaa

14h00 : AS Agareb -CS Redaief. Arbitre : Houssem Ben Sassi

14h00 : AS Kasserine-ES Jerba. Arbitre : Abdessalem Mani

14h00 : Olympique Sidi Bouzid-AS Jelma. Arbitre : Majdi Bellagha

14h00 : Stade Gabésien -CS Chebba. Arbitre : Wael Mosbahi