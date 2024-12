Tunisie: Nouvelle parution - Souvenez-vous de Sophia Baraket

Personne ne l'a oubliée. Pour preuve, le livre magnifique et émouvant qui vient de lui être consacré.

Sophia Baraket était un électron libre, un regard courageux et insolent, une aventurière de l'objectif. En un mot, elle fut une photographe engagée, courageuse, atypique. Refusant les sentiers battus, cette jeune femme au minois de chat sauvage n'avait peur de rien et s'intéressait à tout. Don Quichotte de l'image, elle dénonçait, par le choc des photos, les injustices, les disparités, les laissés au bord du chemin. Audacieuse, à la limite de l'inconscience, elle était sur les champs de bataille, au coeur des manifestations, et dans les lieux les plus reculés des territoires.

A Tataouine, à Lampedusa, à Ramallah, à Alep, à Ras Jedir, en Ouganda, elle nous montre ces pays que l'on ne voit pas quand bien même on y vit. Elle raconte les souffrances mais aussi l'innocence des enfants, la violence des colères populaires, et la joie des fêtes et des victoires. Elle photographie aussi bien la gay pride en Ouganda et la Fashion week de Tunis, que l'enterrement de Chokri Belaïd, toujours avec la même empathie.

Ce livre est une pépite. Et nous ne pouvons manquer de reprendre les mots des deux initiateurs de ce magnifique projet : son père, Mohamed Baraket, et Badredine Ouali de Fondation Tunisie.

«Elle a consacré, dès son plus jeune âge, sa vie à un engagement total contre les injustices, les mensonges,les hypocrisies et les travers de notre temps, tout en orientant son travail sur les combats humanitaires et sociétaux, dont elle a fait les thèmes génériques de son oeuvre photographique», écrit en préface Mohamed Baraket.

«Sophia Baraket a toujours fait bouger les lignes... Sophia Baraket aime l'autre et sait nous le faire aimer en retour. Son regard, avec ténacité, valorise tous ceux et toutes celles que nous oublions dans notre vie quotidienne... Ces invisibles sont ici comme ailleurs... Avec générosité et partage, elle nous glisse sous les yeux sa vision du monde où chacun et chacune ont droit à une place, comptent dans la marche du monde», écrit en avant- propos Badreddine Ouali.

Et nous ne pouvons achever cet article sans rappeler que Sophia Baraket fut la fille d'Ashraf Azzouz, un de nos premiers et plus brillants éditeurs dont les livres sont devenus de véritables collectors. Bon sang ne saurait mentir.